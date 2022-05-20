▲ 《尚食》宮廷式瘦身素食餐單大公開，跟子衿炮製簡易醋溜素黃魚。

由吳謹言、許凱主演，以明朝為時代背景的古裝劇的《尚食》，近日在TVB熱播。集結了美食、傳統文化及宮鬥等元素，加上劇集由內地著名製作人于正率領《延禧攻略》班底打造，因此劇集被譽為美食版《延禧攻略》。

《尚食》播出接近一周，為了呈現最真實的古代美食，劇組花了逾半年時間資料搜集，非常認真。《尚食》劇情亦相當考究，劇組參考了不少歷史文獻，為劇集增添更多真實歷史元素。

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古代減肥餐

日前播出的《尚食》，講述洪劍濤飾演的皇太子朱高熾因太肥胖關係，差點連馬也上不了，令于榮光飾演的皇帝朱棣大怒，勒令他3個月內要成功減肥。

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臨危受命的尚食局陷入危機，最後靠著子衿（吳謹言飾）等人精湛的廚藝，製作出健康又美味的宮廷式瘦身素食餐單。

當中，包括「醋溜素黃魚」、「兩做大蝦」、「香菇青菜」、「清水素麵」等，將危機迎刃而解。

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《尚食》劇組相當有心，公開「醋溜素黃魚」食譜，製作難度不高，讓有興趣的觀眾可以跟著做，減肥其實都可以食得好豐富！

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在另一集，劇情講述許凱飾演的朱瞻基與姚子衿透過畫老鼠傳情，二人隔空完成《苦瓜鼠圖》，相當浪漫。其實《苦瓜鼠圖》確實存在，但並非如劇情所說的由朱瞻基、姚子衿共同創作。

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根據史實，朱瞻基擅長書畫，當中以「三鼠圖」最為有名，分別為《苦瓜鼠圖》、《菖蒲鼠荔圖》及《食荔圖》，現藏於北京故宮博物院。

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有指朱瞻基畫《苦瓜鼠圖》是為了慶祝孫皇后（姚子衿角色原型）為他誕下長子，在古時瓜有「多」的意思，而鼠在十二時辰中為子時，合起來有「多子」意思。

另劇情講述朱瞻基熱愛鬥蛐蛐（即蟋蟀），而根據歷史文獻記載，朱瞻基確實愛好鬥蛐蛐，還會花重金在各地搜尋最好的蟋蟀，有「蟋蟀皇帝」之稱。