【食用安全】越式蒸粉卷撈檬多油高鈉　營養師拆解越南菜熱量陷阱

▲ 越式蒸粉卷、撈檬多油高鈉，營養師拆解越南菜熱量陷阱。

近年越南菜餐廳越開越多，成為不少港人外出進食時的選擇。不過，一些菜式看似輕盈無負擔，實際上仍存在熱量陷阱，需要小心選擇。註冊營養師Dietitian Vivian在Facebook專頁發文，拆解越南餐廳各菜式熱量，避開某些熱量地雷。

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前菜健康之選：

鮮蝦米紙卷115kcal

越南豬肉法包 320kcal

主食健康之選：

生牛肉湯河350kcal

火車頭湯河440kcal

番茄蟹肉湯檬粉450kcal

雞絲湯河397kcal

札肉撈檬411kcal

Vivian解釋，越式河粉即是金邊粉，比中式的傳統河粉少大量油脂，因此熱量也少很多。而湯粉麵類，用大量香料熬製，只要避免選擇高脂肉類、炸物款式，就不必太擔心熱量超標，例如火車頭湯河要避開牛腩部位、雞扒撈檬可要求去皮。而蔥油款式飯類，其中1湯匙蔥油就含86kcal，加上配菜再是煎炸肉類，便會熱量爆燈。

另外一些撈檬款式也是不錯的選擇。撈檬汁的基底為魚露，雖高鈉較咸，但勝在脂肪低。只要控制好份量，儘量用湯匙倒入適量入粉中，及食後多補充水份即可。

地雷菜式：

肉碎蒸粉卷440kcal

炸雞翼撈檬610kcal

香茅豬頸肉撈檬630kcal

蔥油豬扒煎蛋飯720kcal

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內容獲「註冊營養師Dietitian Vivian」授權轉載。

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責任編輯：張沛