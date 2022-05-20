【食用安全】越式蒸粉卷撈檬多油高鈉 營養師拆解越南菜熱量陷阱
食用安全 16:10 2022/05/20
近年越南菜餐廳越開越多，成為不少港人外出進食時的選擇。不過，一些菜式看似輕盈無負擔，實際上仍存在熱量陷阱，需要小心選擇。註冊營養師Dietitian Vivian在Facebook專頁發文，拆解越南餐廳各菜式熱量，避開某些熱量地雷。
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前菜健康之選：
- 鮮蝦米紙卷115kcal
- 越南豬肉法包 320kcal
主食健康之選：
- 生牛肉湯河350kcal
- 火車頭湯河440kcal
- 番茄蟹肉湯檬粉450kcal
- 雞絲湯河397kcal
- 札肉撈檬411kcal
Vivian解釋，越式河粉即是金邊粉，比中式的傳統河粉少大量油脂，因此熱量也少很多。而湯粉麵類，用大量香料熬製，只要避免選擇高脂肉類、炸物款式，就不必太擔心熱量超標，例如火車頭湯河要避開牛腩部位、雞扒撈檬可要求去皮。而蔥油款式飯類，其中1湯匙蔥油就含86kcal，加上配菜再是煎炸肉類，便會熱量爆燈。
另外一些撈檬款式也是不錯的選擇。撈檬汁的基底為魚露，雖高鈉較咸，但勝在脂肪低。只要控制好份量，儘量用湯匙倒入適量入粉中，及食後多補充水份即可。
地雷菜式：
- 肉碎蒸粉卷440kcal
- 炸雞翼撈檬610kcal
- 香茅豬頸肉撈檬630kcal
- 蔥油豬扒煎蛋飯720kcal
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內容獲「註冊營養師Dietitian Vivian」授權轉載。
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責任編輯：張沛