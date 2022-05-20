【培養人才】為物理科學生夢想走多一步 老師設計研習激發學生創意

▲ 學生製作了不同作品後，在學校開放日會展出作品，以肯定同學的付出。

多年來發現差不多每名修讀物理科的學生，都曾經夢想過做一個發明家、科學研究者或工程師。奈何，很多物理科的學生在完成三年新高中的物理科課程後，空有一堆物理科的理論和實驗知識，卻缺少動手製作經驗 (Hands-on Production Experience)。

譚老師抱着希望讓學生體驗夢想，所以設計了「物理科中四級個人創意發明作品研習計劃」，希望學生就算在高中畢業後，也會深刻記得自己曾經努力嘗試過去研究、改良或發明屬於自己意念的發明品。

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譚老師在功課的指引中，也應用了情境式教學模式，希望學生能將自己投入成一名工程師，為產品使用者改良或發明更好的產品。由於是個人獨立的創意發明作品研習計劃，學生不會以小組形式呈交作品，學生沒有機會倚賴組員的協助，目的是希望不論能力高或低的學生都能激發出自己的意念來製作發明品或改良品。

▲ 學生 Ricky以單車尾輪摩擦力製作滾動洗衣機，應用在沒有電力供應的落後地區。

學生在能力感 (Competence) 上的滿足

在一個循環週的課堂內抽出一組「連堂」為學生提供個人諮詢時段與譚老師會談；當一位學生在與譚老師諮詢會談去改良作品的可行性時，其他同學則在實驗室裡自成一角地製作發明作品。

學生在自主感 (Autonomy) 上的滿足：

研習計劃的最主要目的是希望學生將物理科的理論學以致用，將知識應用在日常生活之中，令學生明白學習物理科是十分實用，而不只局限於為了應付公開試或升學。

▲ 學生 Alrin 自行購買原材料製作了可調較反射角度的太陽能充電寶。

學生在聯繫感 (Relatedness) 上的滿足：

譚老師為個別學生提供個人發明品獨立諮詢時，藉著和學生一對一的交談，明白他們的想法，都是根據其個人選擇度身訂造，沒有一套標準答案局限了學生創意上的發揮，認識每個學生的獨特性和局限性，以學生為中心，藉此增進了師生關係和對學生的了解。

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