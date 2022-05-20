【小學插班】12間直資小學招收插班生　男拔聖保羅男女5月截止報名

▲ 12間直資小學招收插班生。

在移民潮影響下，近日不少直資小學都招收插班生，當中包括多間傳統名校，部分將於5月內截止報名，家長可以把握機會，讓子女投考心儀學校。

本港有21間直資小學，直資學校由校董會自行管理，可收取學費，而且不少直資小學都是一條龍學校，包括深受家長歡迎的聖保羅男女中學附屬小學、聖瑪加利男女英文中小學、拔萃男書院附屬小學等，他們的小六學生可以選擇直接升讀其結龍中學，毋須擔心升中派位。

TOPick翻查各所直資小學的網頁資料，發現最少有12間學校現正或將會展開招收插班生的程序，雖然部分學校寫明全年招收插班生，但亦有多間名校將於5月內截止申請，因此家長要留意日期及遞交方法，避免錯失報名機會。

大多學校都設有筆試及面試，筆試主要應考中英數3科，通過筆試才獲面試機會。以下為12間直資小學插班生報名詳情：

最新影片：

聖保羅男女中學附屬小學

插班年級：小三至小五

申請日期：5月16日至5月27日

申請方法：網上申請

筆試日期：7月9日，須應考中英數

面試日期：個別通知

報名詳情：按此連結

聖瑪加利男女英文中小學

插班年級：小一至中五

申請日期：全年招收

遞交方法： 親身遞交

筆試日期：個別通知

面試日期：個別通知

申請詳情：按此連結

拔萃男書院附屬小學

插班年級：小二至小六

申請日期：5月23日至5月25日

遞交方法：網上報名

筆試日期：7月底

面試日期：沒有提及

申請詳情：按此連結

優才(楊殷有娣)書院

插班年級：小一至小六

申請方法：網上申請或親身遞交

遞交日期：全年招收

筆試日期：個別通知

面試日期：個別通知

申請詳情：按此連結

福建中學附屬學校

插班年級：小二至小五

申請方法：親身遞交

遞交日期：5月3日至6月6日

筆試日期：6月18日

面試日期：個別通知

申請詳情：按此連結

聖保羅書院小學

插班年級：小二至小五

申請方法：郵寄

申請日期：現正接受申請

筆試日期：個別通知

面試日期：個別通知

申請詳情：按此連結

香港華人基督教聯會真道書院

插班年級：FS2、DS1-DS3、DS5

申請方法：郵寄或親身遞交

申請日期：即日至6月11日

筆試日期：6月18日

面試日期：7月7日至13日

申請詳情：按此連結

培僑書院

插班年級：小三至小六

申請方法：網上申請

申請日期：4月29日至9月30日

筆試日期：個別通知

面試日期：個別通知

申請詳情：按此連結

保良局陳守仁小學

插班年級：小二至小五

申請方法：網上申請

申請日期：6月1日至6月20日

筆試日期：7月

面試日期：7月

申請詳情：按此連結

嶺南大學香港同學會小學

插班年級：小二至小五

申請方法：郵寄或親身遞交

申請日期：現正接受申請

筆試日期：沒有提及

面試日期：沒有提及

申請詳情：按此連結

和富慈善基金李宗德小學

插班年級：小二至小五

申請方法：親身遞交

申請日期：現正接受申請

筆試日期：個別通知

面試日期：個別通知

申請詳情：按此連結

圓玄小學

插班年級：小二至小六

申請方法：網上申請或親身遞交

申請日期：5月16日至6月11日

筆試日期：沒有

面試日期：6月30日

申請詳情：按此連結

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責任編輯：林愛娜