【生命鬥士】突破大肌肉發展稍慢成功行樓梯　5歲小鐵漢去貓Cafe坐電車享受親子樂

▲ 5歲小鐵漢突破大肌肉發展稍慢，成功挑戰自己行樓梯。

本港5歲男童小鐵漢患有先天性心臟病，去年9月底完成第6次大手術，即將要做另一次心導管手術。在手術前，加上趁疫情緩和，爸媽與小鐵漢四處去，日前就去了貓Cafe及坐電車，小鐵漢更好叻仔大步走，成功自己行樓梯。

患有先天性心臟病小鐵漢（Kansas）經歷重重難關，在去年9月底完成第6次大手術，成功「打終極大佬」，換上新心臟起搏器及重建單心室循環系統，而術後6至9個月內將要做另一次心導管手術，預計最遲下月做手術。

▲ 趁疫情緩和，媽媽帶小鐵漢外出走走。（圖片︰小鐵漢媽媽fb）

大肌肉發展稍慢體力差

5歲小鐵漢活潑好動，媽媽趁疫情緩和後，多點帶小鐵漢出去走走，而從中發現小鐵漢成長了很多。小鐵漢媽媽16日（周一）在facebook專頁發帖分享小鐵漢成長，小鐵漢在大肌肉發展方面會慢點，之前上落樓梯未能到「健步如飛」，還是會害怕，媽媽指出兒子昔日狀況，

過往的狀況，「遠門」都需要BB車，他很快就累，或者要抱他，現在體力愈來愈好。

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大踏步自己行樓梯

帖文附有一段影片，小鐵漢面前有一條長長的樓梯，他背著背囊，戴著耳機聽《星光繼承者》系列的歌，自己一步一步行樓梯，媽媽從後拍攝。媽媽發現兒子行樓梯已經很大膽，不用拖，而小鐵漢下樓梯時更向媽媽說「你落去先，我唔使你喺旁邊啦」，小鐵漢認真叻仔，媽媽有感而發︰

成長可以是剎那間，不用急，隨他的步伐陪伴就好，想不到昨天（星期日）的行程（港九新界），沒有BB車情況下，走了很多路。

最新影片︰

媽媽笑指小鐵漢突然鍾意行樓梯，有自動電梯都不用呢。媽媽沒有要催迫兒子，鼓勵小鐵漢，「你試試自己行多啲，媽媽知道你會攰時，我會抱你，或者搵個位置坐」，而小鐵漢自己努力完成任務。

▲ 喵星人︰人類扮喵呃我唔到。（圖片︰小鐵漢媽媽fb）

首次去貓Cafe探喵咪

媽媽形容周日親子樂是滿足的假期，當天一起去坐電車看風景、小鐵漢第一次去貓貓Cafe。小鐵漢家中有貓家姐，有專頁間中見小鐵漢跟貓貓互動很溫馨，十足小小貓奴。當天去貓Cafe，小鐵漢戴了貓耳飾物去扮貓，媽媽分享趣事，「佢尋日入晒戲，扮喵，喵一對男女，人家笑咗」。

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網民看到小鐵漢成長大踏步，大讚他叻仔，努力加油，「每次睇到佢嘅進步都眼濕濕，真係每一步都唔容易，好叻呀小鐵漢」、「每次睇到小鐵漢的笑容時，連我都感受到一份正能量」和「感恩見到小鐵漢慢慢地一天一天的進步」等。

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責任編輯︰王明芳