【滅蚊大法】港媽76元淘寶直立式滅蚊神器　一文睇滅蚊大法成本低至5元

▲ 一文睇滅蚊大法成本低至5元。

初夏是蚊蟲活躍時機，為免受蚊蟲叮咬之苦，日前有港媽在淘寶購買了一款滅蚊神器，大讚好用，甚至表示是「今年買到最好既（嘅）電蚊拍」。其實坊間有不少滅蚊方法，有蚊蟲專家更曾公開一個簡易滅蟲神器的製作方法，成本低至5元。

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據Facebook群組「淘寶開心share」，有網民日前發帖分享在淘寶買了一款電蚊拍。網民表示該款電蚊拍可持續充電，豎立起來使用，有自動滅蚊功效，效果顯著：

充住電企係度，成晚聽到拍拍聲，仲聞到蚊滅既（嘅）燶味，望一望，成個拍都好多隻蚊電死左（咗），桌面全是蚊屍，好爽，值得多蚊屋企用。

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發帖網民表示，自己家中有兩名女兒，已被蚊蟲叮咬到手腳全損：「我兩個女好野（惹）蚊，手腳全咬損晒，細女聽到拍拍聲其實都會驚唔會攪。」網民又指，使用電蚊拍時要很小心：「小朋友、寵物都要遠離比較好，雖然話不電手，但我冇試過電唔電到自己。」而她又透露電蚊拍的價格是130元人民幣兩把，折合港幣一把售價是76元。點擊睇更多網民留言：

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自製滅蟲神器成本低至5元

台灣蚊媒傳染病防治研究中心研究員黃旌集早前公開一個簡易滅蟲神器的製作方法，成本低至5港元，卻能有效滅蚊，效果比滅蚊燈更好。而滅蟲神器製作材料為2隻膠杯、膠花盆、紗網（16目以上）、清水、誘蟲黏紙（黏蟲紙），詳細製作過程請按【下一頁】。

點擊下圖睇專家教整3款天然防蚊包：

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另有網傳鹼水盆滅蚊法，做法是準備一盤水，倒進洗衣粉，然後再將肥皂刨成絲和洗衣粉混合，再將鹼水盆放置於屋內蚊子猖獗的位置，吸引蚊子產卵。此套方法聲稱是利用洗衣粉和肥皂絲散發的香味，吸引蚊子產卵。只需3天就可以令蚊子數量驟減，10天可令水盤內佈滿蚊子的屍體。

無尾熊滅蟲服務的李宇軒早前接受TOPick訪問時表示，從科學角度應該可行。但他建議如果想真正驅蚊，就應該找出蚊子的入屋源頭或漏洞，而非吸引蚊子產卵，他更推薦用物理方式阻礙蚊蟲入屋，例如使用蚊紗或蚊網等，或者使用傳統蚊香達到驅蚊效果。

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責任編輯：羅嘉欣