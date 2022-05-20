【最壞身教】港媽去迪士尼遇無品遊客　力數最乞人憎行為︰一人排隊全家插隊

▲ 有港媽力數去迪士尼最乞人憎行為︰一人排隊全家插隊。

不少港爸媽都會趁假日帶小朋友去主題樂園玩，大人細路玩盡樂園的機動遊戲。近日就有媽媽在社交平台分享，在香港迪士尼樂園遇上無品遊客，最乞人憎的行為莫過於一人排隊，竟然全家插隊，引來家長共鳴及熱議。

該名媽媽在facebook群組「迪士尼 買賣 交換 分享」發帖文直指，「最憎嗰啲一人排隊，全家族嚟插隊嘅家庭，一插插六七個人。」帖文引起大批網民討論，不少家長都有同感，表示「每玩一個遊戲都見有咁嘅人」、「我都勁憎呢啲囉」、「一個排，七八個人插隊，一句唔該就行入去」。

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家長插隊做壞榜樣

有家長認為既然小朋友想玩機動遊戲，就要學習排隊等待，排隊可以訓練耐性和紀律。如果不想排隊太耐，建議揀較少人的機動遊戲玩，又或是購買快證。可是有父母為免小朋友排隊太辛苦，同時可以慳時間先玩其他遊戲而代為排隊，再任由家人插隊。

有網民批評這是壞身教，留言「身為家長都要檢討吓，如果我個女連隊都唔肯排，我會直接走唔俾玩」、「又唔諗下排隊小朋友嘅心情，做咗一個壞榜樣」、「我小朋友2歲，佢都係自己排隊」、「個個都話去廁所，根本同插隊冇分別」。

另一方面，有家長覺得如果有年幼孩子或長者同行，幫手排隊情有可原。有網民表示，「排成個鐘，小朋友百厭真係企到癲」、「大人就話一齊排，小朋友同老人家就包容下啦」、「唔好一個排好多個就ok」、「細仔歲半就真係會扭」、「有啲SEN小朋友，其實未必排到咁耐」、「唔係個個可以企咁耐 ，一家人一個去排我覺得無問題」。

網民分享去迪士尼被插隊的經歷︰

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迪士尼樂園規則列明，在樂園遊玩時請尊重其他賓客，並在排隊等候時，不要推撞或擠擁其他賓客，也請勿超前或插隊。而同行的親友必須一起排隊，後來的親友不可插隊加入已在排隊區等候中的親友。

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責任編輯︰王明芳