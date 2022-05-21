  • 28°C
香港時間 : 2022521日 (週六) 11:11
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樂悠咭】一文看清不同年份申請時間及方法　一類人不用申請

社會 10:50 2022/05/21

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

1956年出生的人士可於6月1日起段申請「樂悠咭」。（資料圖片）

港府早前宣布，將會由今年6月1日起至明年10月底，分階段接受65歲或以上合資格香港居民申請「樂悠咭」，以繼續享用政府長者及合資格殘疾人士2元乘車優惠。政府在完成向有關發出「樂悠咭」後，將取消現有不記名長者八達通卡享用2元乘車優惠的安排。即看：【下一頁】

八達通公司表示，不同年齡出生年份的人士可以分階段申請「樂悠咭」，另會視乎申領情況的進度，另行公布取消現有不記名長者八達通卡享用2元乘車優惠的安排。

以下有一系列的圖片，清晰交代不同出生年份分階段遞交申請的時間、遞交申請的方法等：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

八達通公司強調，市民無須急於即時換卡，期間仍可繼續沿用其長者八達通卡或其個人八達通卡享用乘車優惠及使用消費券。至於現時持有有效「殘疾人士身分」個人八達通卡的合資格殘疾人士可繼續享用二元優惠，無須申請「樂悠咭」。

最新熱門影片：【TOPick診症室】初生嬰患膽道閉鎖須手術　部分人最終要肝移植

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：郭詩詩

相關文章

【電話騙案】以「猜猜我是誰」電騙手法騙取79萬元　47歲男涉詐騙被捕
12:06 2022/05/20
【電話騙案】以「猜猜我是誰」電騙手法騙取79萬元　47歲男涉詐騙被捕
【疫苗通行證】學者倡60歲以下毋須使用「疫苗通行證」　陳肇始撰文回應：有違原意
10:28 2022/05/20
【疫苗通行證】學者倡60歲以下毋須使用「疫苗通行證」　陳肇始撰文回應：有違原意
【新冠肺炎】袁國勇促把握夏季開放香港逐步復常　提4方面緩解策略包括取消熔斷機制
11:54 2022/05/20
【新冠肺炎】袁國勇促把握夏季開放香港逐步復常　提4方面緩解策略包括取消熔斷機制
【澳門疫情】海外航班乘客明起採樣檢測報告　放寬至48小時內
12:41 2022/05/20
【澳門疫情】海外航班乘客明起採樣檢測報告　放寬至48小時內

你可能感興趣

【電話騙案】以「猜猜我是誰」電騙手法騙取79萬元　47歲男涉詐騙被捕
12:06 2022/05/20
【電話騙案】以「猜猜我是誰」電騙手法騙取79萬元　47歲男涉詐騙被捕
【疫苗通行證】學者倡60歲以下毋須使用「疫苗通行證」　陳肇始撰文回應：有違原意
10:28 2022/05/20
【疫苗通行證】學者倡60歲以下毋須使用「疫苗通行證」　陳肇始撰文回應：有違原意
【新冠肺炎】袁國勇促把握夏季開放香港逐步復常　提4方面緩解策略包括取消熔斷機制
11:54 2022/05/20
【新冠肺炎】袁國勇促把握夏季開放香港逐步復常　提4方面緩解策略包括取消熔斷機制
電子支付 著數優惠 手機Apps 電子消費券 八達通

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【失救死亡】18歲大學生家中玩Switch遊戲　疑跌倒後失救當場死亡
16:46 2022/05/20
【失救死亡】18歲大學生家中玩Switch遊戲　疑跌倒後失救當場死亡
【疫下搭枱】快餐店父子佔四人枱拒搭枱　港女強坐遭推跌餐盤斥：驚就買外賣
12:24 2022/05/20
【疫下搭枱】快餐店父子佔四人枱拒搭枱　港女強坐遭推跌餐盤斥：驚就買外賣
【超市大搜查】過量攝取咖啡因傷中樞神經心臟　10款咖啡因含量合標準3合1咖啡
13:55 2022/05/19
【超市大搜查】過量攝取咖啡因傷中樞神經心臟　10款咖啡因含量合標準3合1咖啡