【樂悠咭】6幅圖看清不同出生年份申請時間及方法　一類人不用申請

▲ 1956年出生的人士可於6月1日起段申請「樂悠咭」。（資料圖片）

港府早前宣布，將會由今年6月1日起至明年10月底，分階段接受65歲或以上合資格香港居民申請「樂悠咭」，以繼續享用政府長者及合資格殘疾人士2元乘車優惠。政府在完成向有關發出「樂悠咭」後，將取消現有不記名長者八達通卡享用2元乘車優惠的安排。即看：【下一頁】

八達通公司表示，不同年齡出生年份的人士可以分階段申請「樂悠咭」，另會視乎申領情況的進度，另行公布取消現有不記名長者八達通卡享用2元乘車優惠的安排。

以下有一系列的圖片，清晰交代不同出生年份分階段遞交申請的時間、遞交申請的方法等：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

八達通公司強調，市民無須急於即時換卡，期間仍可繼續沿用其長者八達通卡或其個人八達通卡享用乘車優惠及使用消費券。至於現時持有有效「殘疾人士身分」個人八達通卡的合資格殘疾人士可繼續享用二元優惠，無須申請「樂悠咭」。

最新熱門影片：【TOPick診症室】初生嬰患膽道閉鎖須手術 部分人最終要肝移植

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：郭詩詩