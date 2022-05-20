【星二代】吳婉芳二仔首次舉行畫展　胡智同以媽媽為靈感表達愛意

▲ 吳婉芳二子胡智同將舉行個人畫展。

新晉藝術家胡智同 （Lynus Woo），是前港姐吳婉芳的二仔，畢業於牛津大學拉斯金藝術學院的他，除身兼企業家、健美選手、私人健身教練等多職，亦積極追求藝術創作的熱忱。於5月20至24日首次舉行公眾畫展《胡智同：色彩的巡禮》。

為了面對世界及自身歷史性的轉折，並且在這些變革中尋求自我慰解和宣洩，胡智同透過藝術創作，以色彩進行了一場內觀巡禮。本次展覽將展示超過30件作品，其中焦點為《~700納米》肖像畫。

肖像畫中的八位人物包括：董建華先生、何厚鏵先生、李國能先生、胡寶星先生和胡方雪芬女士、何超瓊女士、許晉亨先生、胡吳婉芳女士。

▲ 以媽媽為主角創作的《胡吳婉芳》。

胡智同自幼便認識畫中人，他們每一位都參與了胡智同成長的每個過程和轉折，每幅肖像都是胡智同薦予他們的信，表達了藝術家對他們無私的愛與忠誠的欽佩和敬意。 觀者可從胡智同的作畫手法中發現盧西安·弗洛伊德（Lucian Fred）、塞西莉·布朗（Cecily Brown）和珍妮·薩維爾斯（Jenny Saville）等著名當代藝術家的影響。

胡智同向TOPick解說：「它們都是個人記憶，對我來說都是日記。我根據當時正在發生的事情進行繪畫，無論是在我周圍還是在我身邊，或者從其他人告訴我的事情或記憶中獲得靈感。我用這些靈感和顏料來傳達我的信息。 我一直希望給觀眾帶來正能量的信息。儘管有些作品看起來情緒化和喜怒無常，但我希望人們能把這個節目作為一個整體來看待，並開始自我反省、自我評價。」

▲ 胡智同畢業於牛津大學拉斯金藝術學院。

在此8幅畫作中，他認為都同樣令自己難忘：「但如果我必須選擇一個，我會選擇我母親的。因為這是整個系列的最後一幅畫，我真的很投入到這幅畫中——不僅試圖畫臉，還試圖捕捉我母親的個性和性格。 」

是次展覽亦為REP.健身中心的揭幕禮之一。這是胡智同在疫情早期於不少地方被封鎖期間構想而成的多元化健身空間。當中包含一個旨在提倡創意創新和社交互動的快閃空間。藝術家深信人體是一個具不斷進化潛能的活雕塑，而正是這個哲學信念，促成了這個模糊了健身與藝術之間的界限的多功能概念空間。

記者：陳家昌

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