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【駕駛試】本月30日起駕駛試重考生快期網上預約　須使用「智方便」等認證

社會 14:04 2022/05/20

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駕駛試考生本月3日起進入重考生快期網上預約系統必須使用「智方便」或個人電子證書。（資料圖片）

為提升駕駛考試的重考生快期預約系統的安全性及公平性，運輸署今日（20日）公布，由本月30日起，考生進入重考生快期網上預約系統，必須使用「智方便」或有效的電子證書（個人）進行身分認證，才可進行預約。而新措施推出後，考生仍然可以透過預約系統的電話互動語音服務（2866 8148）進行電話預約。
　　 
運輸署發言人指，進行預約後，考生可以親身或授權代理到指定牌照事務處繳付考試費用及確認考期。如考生已升級至「智方便+」戶口或持有電子證書（個人），可於成功預約快期後，透過網上即時付款及確認考期。
　　 
新措施可進一步保障重考生以其個人身分登入系統並使用實名登記以預約快期，有助防止有人利用電腦程式使用重考生快期網上預約系統，以致其他申請者較難同時使用該系統進行預約。
　　 
有關登記「智方便」的詳情可參閱「智方便」網站；有關電子證書（個人）的詳情，請參閱香港郵政網頁

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責任編輯：郭詩詩

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