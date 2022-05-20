【激抵購物節】V city 年度感謝周一連7日舉行　5大至瘋賞勁搶$1獨家優惠

▲ V city THANKFUL WEEK感謝周2022，將於5月25日至5月31日期間舉行。（商場提供）

屯門區旗艦購物商場V city連續9年舉辦THANKFUL WEEK感謝週，於5月載譽歸來，一連7日由5月25日至5月31日期間，推出5大至瘋賞回饋顧客，有$1海量優惠及高達300%回贈，讓人人買不停手，滿載而歸。5大消費賞包括：

$1、$10震撼價專區︰以美食為主，鹹甜皆有，如燕麥黑米露、美國天然小紅莓乾、北海道豚肉燒賣及紅豆冰以$1登場。上海食府雞絲水晶粉皮、冰室迷你炸饅頭則$10驚喜快閃。

全場瘋狂買+消費券專享優惠︰逾200款美粧潮服、健康食品及生活百貨，以低至17折發售，部分優惠更是全港獨有。必搶54折LANCOME GENIFIQUE小黑瓶100ml套裝、近半價入手Estee Lauder升級再生基因修復精華套裝等。使用消費券付款更有專享優惠，以58折購入太子珠寶鐘錶18K白色／玫瑰色黃金鑽石戒指。

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消費券智．潮家電賞︰即日起The Point會員可在The Point App內換領限定心水產品預留證，並於推廣期內以電子消費券消費滿指定金額，輕鬆換得人氣Gadgets，包括最新型號10.9吋紫色iPad Air、全新版DYSON Supersonic HD08風筒等。

BID買傾心賞︰感謝周期間，The Point會員於V city使用最少$10 Point Dollar付款，即可憑Point Dollar暗標方式，競投價值$19,800的MAXCARE傾心椅。

夏の福袋大激賞︰只須於5月25日的12nn至10pm，於商場即日買滿$150，即送總值超過$500的勁量福袋，高達300%回贈。

記者︰黃依情