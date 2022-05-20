  • 30°C
香港時間 : 2022520日 (週五) 15:19
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】曾祈殷指食肆較多爆疫風險　籲未打齊針市民減少堂食

社會 14:30 2022/05/20

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情回穩，觀塘御善私房菜、上環星月樓等多個食肆出現感染群組。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，食肆較其他處所有更多爆疫風險，呼籲未打齊針或體弱的市民減少堂食。

當局昨日（19日）公布，上環譚仔三哥有5名食客確診新冠病毒，其中4人曾到西區電訊大廈宏思上課。曾祈殷今早接受電台訪問時指，要需視乎有否新個案及環境樣本，才可界定感染的源頭，又指食肆較其他處所有更多爆疫風險，呼籲未打齊針或體弱的市民減少堂食：

若在食肆陸續有確診個案，當然（源頭）是食肆會大些，反之在上課地方有人感染，相信這也不能排除，但上課地方有，比較少見，始終這不是恆常除口罩的地方，要看各自兩個地方的環境樣本會否有陽性的標本，要視乎接下來會否再有人確診及環境樣本去釐定。

另外，學校畢業禮疫苗接種要求近日引起爭議，教育局昨修訂指引，放寬學校辦半天集體活動條件，無打針學童可出席畢業禮，以及參加家長日、開放日，亦可參與周六進行毋須除口罩的半天課外活動等。曾祈殷指，舉辦集體活動時必須確保場所空氣流通，又認為學生每天快測的安排維持至6月下旬是合適的做法，指屆時可視乎疫情的發展及學童疫苗接種率再作調整快測的時間。

至於港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅指，如7月無新變種病毒出現，市民在室外可以不必戴口罩。曾祈殷亦認同如非人多的戶外地方是可以毋須戴口罩，但認為政府需要釐定及細分戶外地方的定義，亦要視乎疫情的發展。

最新熱門影片：【TOPick診症室】初生嬰患膽道閉鎖須手術　部分人最終要肝移植

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：郭詩詩

相關文章

【第五波疫情】袁國勇指本港存在疫苗重症屏障　應把握復常黃金機會
今日 13:06
【第五波疫情】袁國勇指本港存在疫苗重症屏障　應把握復常黃金機會
【疫苗接種】衞生署專家倡18至59歲高風險未染疫者 可於第三針後6個月打第四針
今日 12:23
【疫苗接種】衞生署專家倡18至59歲高風險未染疫者 可於第三針後6個月打第四針
【樂悠咭】6幅圖看清不同出生年份申請時間及方法　一類人不用申請
今日 13:31
【樂悠咭】6幅圖看清不同出生年份申請時間及方法　一類人不用申請

你可能感興趣

【第五波疫情】袁國勇指本港存在疫苗重症屏障　應把握復常黃金機會
今日 13:06
【第五波疫情】袁國勇指本港存在疫苗重症屏障　應把握復常黃金機會
【疫苗接種】衞生署專家倡18至59歲高風險未染疫者 可於第三針後6個月打第四針
今日 12:23
【疫苗接種】衞生署專家倡18至59歲高風險未染疫者 可於第三針後6個月打第四針
【樂悠咭】6幅圖看清不同出生年份申請時間及方法　一類人不用申請
今日 13:31
【樂悠咭】6幅圖看清不同出生年份申請時間及方法　一類人不用申請
西區 幼稚園 小學 大學 中學 環境衞生 電子消費券 電訊大廈 新冠肺炎疫情 疫情

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【不雅影片】女校男教師睇AV錯手分享至課室大屏幕　學校呈報教育局涉事教師已請辭
17:11 2022/05/19
【不雅影片】女校男教師睇AV錯手分享至課室大屏幕　學校呈報教育局涉事教師已請辭
【高處墮下】聖保祿中學兩學生墮樓身亡　校方指已啟動危機處理小組
11:37 2022/05/19
【高處墮下】聖保祿中學兩學生墮樓身亡　校方指已啟動危機處理小組
【街市AK】荃灣豬肉檔阿威首拍廣告賣波鞋　型爆似model多謝「威威豬」︰好開心
16:24 2022/05/19
【街市AK】荃灣豬肉檔阿威首拍廣告賣波鞋　型爆似model多謝「威威豬」︰好開心