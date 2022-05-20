【第五波疫情】曾祈殷指食肆較多爆疫風險　籲未打齊針市民減少堂食

▲ 醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情回穩，觀塘御善私房菜、上環星月樓等多個食肆出現感染群組。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，食肆較其他處所有更多爆疫風險，呼籲未打齊針或體弱的市民減少堂食。

當局昨日（19日）公布，上環譚仔三哥有5名食客確診新冠病毒，其中4人曾到西區電訊大廈宏思上課。曾祈殷今早接受電台訪問時指，要需視乎有否新個案及環境樣本，才可界定感染的源頭，又指食肆較其他處所有更多爆疫風險，呼籲未打齊針或體弱的市民減少堂食：

若在食肆陸續有確診個案，當然（源頭）是食肆會大些，反之在上課地方有人感染，相信這也不能排除，但上課地方有，比較少見，始終這不是恆常除口罩的地方，要看各自兩個地方的環境樣本會否有陽性的標本，要視乎接下來會否再有人確診及環境樣本去釐定。

另外，學校畢業禮疫苗接種要求近日引起爭議，教育局昨修訂指引，放寬學校辦半天集體活動條件，無打針學童可出席畢業禮，以及參加家長日、開放日，亦可參與周六進行毋須除口罩的半天課外活動等。曾祈殷指，舉辦集體活動時必須確保場所空氣流通，又認為學生每天快測的安排維持至6月下旬是合適的做法，指屆時可視乎疫情的發展及學童疫苗接種率再作調整快測的時間。

至於港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅指，如7月無新變種病毒出現，市民在室外可以不必戴口罩。曾祈殷亦認同如非人多的戶外地方是可以毋須戴口罩，但認為政府需要釐定及細分戶外地方的定義，亦要視乎疫情的發展。

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責任編輯：郭詩詩