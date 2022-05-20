【上訴駁回】涉偷竊報案人拾獲銀包被判囚9個月　男警員上訴被駁回

▲ 被告馮奕鈞。（經濟日報資料圖片）

29歲男警員涉於機場報案室內，將報案人交來內有逾5萬元現金的銀包置於雪櫃底，男警員早前被控1項盜竊罪，經審訊後被裁定罪成及判囚9個月。男警員早前不服上訴，法官今（20日）頒下判詞駁回上訴，並指若有任何裁判官認為男警員的辯解可能屬實，法官會非常驚訝。

涉案上訴人馮奕鈞早前提出上訴指，原審裁判官錯誤地拒絕接納他的辯解，法官今於判詞中分析指，上訴人的案情在多個要項上是不可能的，包括報案人將一個載有巨額現金的銀包交給上訴人，但上訴人卻選擇不作即時紀錄，銀包內共亦有大量屬於物主的名片及證件，更有物主的聯絡電話，但上訴人卻沒有嘗試聯絡他。

上訴人更聲稱，將銀包置於雪櫃底會比存放在在夾萬更安全，上訴人亦沒有向接更的同僚提及事件。法官坦言， 若有任何裁判官認為男警員的辯解可能屬實，法官會非常驚訝。

法官又指，上訴將銀包收藏於雪櫃底，這徹頭徹尾是一個挪佔他人財物，將之據為己有及永久剝奪物主該財物的行為，並不存在任何所謂上訴人將之好好收藏，然後待翌日再作紀錄和處理的可能性。事實上，若然上訴人不供出銀行位置，根本沒有人會知道或找到銀包，因此上訴人的謊言其實只是一項額外的佐證證據。

法官又認為即使不依賴上訴人的任何謊言，原審裁判官都有足夠理由將其定罪，因為針對上訴人偷竊的證據可謂罄竹難書，而上訴人的辯解則不能入信，因為裁判官的裁決是完全合法、合情及合理，法官因此駁回上訴。

涉案上訴人被控於2019年2月13日，在香港國際機場一號客運大樓7樓離港大堂報案中心內偷窺一個價值7,000元的銀包，內有現金港幣逾5.6萬元等。

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記者︰楊詠渝