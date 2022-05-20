【安心出行】涉用虛假「安心出行」程式 電腦技術員被控誤導警員
社會 14:34 2022/05/20
35歲電腦技術員涉於去年在觀塘廣場內，使用虛假「安心出行」應用程式，企圖誤導警務人員，技術員被控1項有意圖而提供虛假資料企圖誤導警務人員罪，案件今（20日）於觀塘裁判法院提堂時，被告暫毋須答辯，裁判官應辯方要求，將案件押後至7月15日作答辯，以待被告聘請私人律師，被告獲准保釋候訊。
涉案被告葉志達（35歲，電腦技術員）被控1項有意圖而提供虛假資料企圖誤導警務人員罪。控罪指，被告涉於2021年11月31日，在香港九龍觀塘觀塘廣場1樓「遊戲天地」意圖妨礙達到公正的目的，而提供虛假資料，即虛假「安心出行」應用程式上的到訪記錄，以企圖誤導警務人員，即警員19058。
被告今暫毋須答辯，辯方申請案件押後，以待被告聘請私人律師。辯方亦為被告作保釋申請，控方沒有反對。裁判官遂將案件押後至7月15日作答辯，被告獲准保釋候訊。
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記者：梁錦麟