【方艙醫院】入境處逾4,000份方艙物資轉贈長者兒童　區嘉宏落區派發延續關愛精神

▲ 入境處處長區嘉宏(右一)及副處長郭俊峯探訪屯門綜合康齡服務中心的長者及派送福袋。

隨着第五波疫情緩和，入境處管理的3個社區隔離設施已停用，為物盡其用，入境處將存放方艙的物資包、玩具和圖書等，透過社福機構將物資轉贈給有需要市民。入境處處長區嘉宏、副處長郭俊峯等，聯同入境處義工隊昨日(19日)分別到屯門和馬鞍山的社區中心派發物資，將部門「以人為本，將心比心」的信念帶入社區，延續方艙關愛精神。

入境處為首支紀律部隊全面管理整個社區隔離設施，負責3個設施包括青衣、新田、洪水橋，可容納近8,000多人。 高峰期超過900名人員在隔離設施輪班工作，24小時為入住的市民服務。

區嘉宏稱，入境處一直以 「將心比心，以人為本」的精神服務市民，營運方艙醫院亦不例外，入境處特意在三個方艙醫院成立關愛小隊，不斷改善及優化方艙醫院的環境和服務安排，精益求精，令隔離人士有舒適的環境接受隔離，早日康復回家，相信只要大家繼續同心抗疫，必定可以戰勝疫情。

他提到，較早前疫情嚴峻時，不同的團體紛紛都伸出援手，捐贈不同物資給隔離人士。在中央的全力支持和市民齊心抗疫下，疫情逐漸緩和，方艙醫院亦轉為備用狀態，為把方艙物資物盡其用，入境處聯同鄰舍輔導會合作，將物資轉贈給社區有需要人士，並特意安排入境處青少年領袖團的成員參與活動，將關愛社會、服務人群的精神傳承給我們的下一代。

整個送暖行動會分別到訪一共9間育嬰及幼兒中心和青少年中心；7間康齡中心，老人院，特殊中心及其他機構，主要會將物資集中送到各中心及機構，再由他們安排發送到不同有需要的家庭，預計會向長者派發約2,000個福袋（包括食物，飲品和抗疫用品）；另向小朋友派發約2,000份玩具及圖書。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：蘇文軒