【墮樓事故】屯門友愛邨2幢大廈先後有人墮樓　2名女子當場不治

▲ 死者屍體遮蓋。(曾秋文攝)

屯門友愛邨2小時內發生兩宗墮樓事件。今日(20日)中午12時31分一名24歲女子在友愛邨愛曦樓高處墮下，倒臥在地下天井位置。救護員證實她當場傷重死亡，不用送院。

相隔過多小時後，毗鄰大廈愛明樓再有一名女子高處墮下，她同樣被證實傷重不治。警方正調查2宗墮樓案件原因。

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記者：曾秋文