  • 30°C
香港時間 : 2022520日 (週五) 16:22
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【墮樓事故】屯門友愛邨2幢大廈先後有人墮樓　2名女子當場不治

社會 15:18 2022/05/20

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

死者屍體遮蓋。(曾秋文攝)

屯門友愛邨2小時內發生兩宗墮樓事件。今日(20日)中午12時31分一名24歲女子在友愛邨愛曦樓高處墮下，倒臥在地下天井位置。救護員證實她當場傷重死亡，不用送院。

相隔過多小時後，毗鄰大廈愛明樓再有一名女子高處墮下，她同樣被證實傷重不治。警方正調查2宗墮樓案件原因。

    點擊圖片放大
    +2

防止自殺求助熱線：

  • 香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
  • 生命熱線： 2382 0000
  • 明愛向晴軒： 18288
  • 社會福利署： 2343 2255
  • 撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
  • 東華三院芷若園： 18281
  • 醫管局精神健康專線： 2466 7350
  • 利民會： 3512 2626

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

 記者：曾秋文

屯門 自殺

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【不雅影片】女校男教師睇AV錯手分享至課室大屏幕　學校呈報教育局涉事教師已請辭
17:11 2022/05/19
【不雅影片】女校男教師睇AV錯手分享至課室大屏幕　學校呈報教育局涉事教師已請辭
【高處墮下】聖保祿中學兩學生墮樓身亡　校方指已啟動危機處理小組
11:37 2022/05/19
【高處墮下】聖保祿中學兩學生墮樓身亡　校方指已啟動危機處理小組
【街市AK】荃灣豬肉檔阿威首拍廣告賣波鞋　型爆似model多謝「威威豬」︰好開心
16:24 2022/05/19
【街市AK】荃灣豬肉檔阿威首拍廣告賣波鞋　型爆似model多謝「威威豬」︰好開心