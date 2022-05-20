【墮樓事故】屯門友愛邨2幢大廈先後有人墮樓 2名女子當場不治
社會 15:18 2022/05/20
屯門友愛邨2小時內發生兩宗墮樓事件。今日(20日)中午12時31分一名24歲女子在友愛邨愛曦樓高處墮下，倒臥在地下天井位置。救護員證實她當場傷重死亡，不用送院。
相隔過多小時後，毗鄰大廈愛明樓再有一名女子高處墮下，她同樣被證實傷重不治。警方正調查2宗墮樓案件原因。
▼點擊圖片放大
+2
防止自殺求助熱線：
- 香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
- 生命熱線： 2382 0000
- 明愛向晴軒： 18288
- 社會福利署： 2343 2255
- 撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
- 東華三院芷若園： 18281
- 醫管局精神健康專線： 2466 7350
- 利民會： 3512 2626
政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc
HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
記者：曾秋文