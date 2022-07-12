都大多元校園生活 x 實習　助學生發展興趣　裝備事業出路

要認清自己目標、找到職業路向並不容易。香港都會大學（都大）一直提供專業和多元化的課程，助學生掌握行業知識，發展新技能。即使因為疫情令教學模式以至校園生活受到影響，都大仍積極支援學生，提供多元化的活動和實習，豐富學生的學習體驗，助他們裝備自己，規劃未來。



累積拍攝經驗 有志成為電影導演



創作有無限可能性，楊詠權（Paul）中學時期已醉心創作和拍片，在高級文憑畢業後，他選擇升讀都大「電影設計及攝影數碼藝術榮譽藝術學士」（現已改名為「影像設計及數碼藝術榮譽藝術學士」），希望繼續深化相關知識和技能，他現為四年級學生，將於今年畢業。

▲ Paul自中學時期已醉心創作和拍片，透過升讀都大繼續深化相關知識和技能。

成功要靠經驗累積，Paul積極參與校內、校外各種拍攝項目，而在都大學生事務處的實習經歷，更確立了他希望成為電影導演的目標。Paul分享，他在實習期間得到不少機會，參與了不同的拍攝工作。其中令他尤為深刻的是，學生事務處大膽起用學生作導演，放手讓他執導拍攝一系列由輪椅運動員藍天穎、單車運動員黃金寶、《一秒拳王》導演趙善恆主演的短片。

▲ 學生事務處大膽起用學生作導演，讓Paul（右一）負責訪問短片系列。

Paul直言，平時難以通過自己的人際網絡認識社會名人，「要指揮這些重量級人物，甚至要寫劇本給一位導演，回想起都感到十分緊張；但整個拍攝過程相當愉快，是難得的學習機會。」作為導演要兼顧所有環節和流程，包括準備訪問問題、訂立時間表，還要領導十人的團隊，甚具挑戰性，但過程令他獲益良多，更幫助他向電影導演的方面進發，「今次有機會了解到做導演需面對的情況，我覺得自己已準備好了。」Paul希望畢業後能進入電影公司或網媒工作，更直言已有心理準備「捱更抵夜」，為晉身成為電影導演累積更多實戰經驗。



熱愛運動 受實習啟發冀從事市場營銷



大學生涯是人生一個重要階段，受疫情影響，學生以上網課為主，體驗校園生活的機會大大減少。唐卓琛（Cinica）是都大「運動及康樂管理榮譽學士」四年級學生，她笑言八個學期的大學生涯只有三個學期能回校上實體課。雖然如此，Cinica的校園生活並不平淡，皆因她參加了不少活動，包括成為學生組織幹事，與成員一起籌辦三人排球盃賽、為新生籌辦迎新日（O Day）等。Cinica向來熱愛運動，更立志成為職業運動員，因此在升學時順理成章地選擇報讀與運動有關的學位課程。她自小四開始打乒乓球，因此加入了都大的乒乓球隊，並在去年12月代表都大參賽，她更興奮表示自己與港隊代表進行了一場單打比賽，「過程雖然十分緊張，球技仍有很大進步空間，但是一次相當難得的切磋機會！」

▲ Cinica是都大乒乓球隊成員，去年12月就代表都大參加全港大專盃，有機會與港隊球手較量。

在學校安排下，Cinica在去年暑假到香港職業足球員協會實習，擔任市場營銷職位，負責管理及營運社交媒體、策劃推廣活動、聯絡傳媒等，Cinica曾建議透過設計軟件宣傳協會活動，並協助籌辦慈善足球比賽。「這次經歷讓我發掘了自己對市場營銷的興趣，也擅於做策劃和發揮創意的工作。」這次實習也讓Cinica發現除了運動員還有很多機會在運動行業發展，她計劃在畢業後從事與運動相關的市場營銷工作，以另一身份貢獻運動行業。此外，Cinica表示，學系老師均是資深業界人士，能為學生提供豐富資訊，引導學生規劃人生。

▲ Cinica在實習期間協助籌辦慈善足球比賽。

積極參與服務學習活動 投入校園生活探索未來



Cinica和Paul均即將畢業成為社會新力軍，而就讀「應用社會研究榮譽社會科學學士」課程的吳家亮（Owen）則仍是位大學新鮮人。雖然入學未滿一年， Owen已經常參與各種活動，校園生活過得非常充實。他直言，學校提供不同機會，讓學生自由探索及享受大學生活，同時助學生擴闊視野，裝備自己。

▲ 大學新鮮人Owen積極參與各種活動，包括都大學生事務處舉辦的「服務學習活動」。

Owen喜歡與人溝通，在中學階段已參與不少義工活動，因此升讀都大後積極參與「服務學習活動」，當中最令他深刻的是由學生向長者推廣生命教育的「生命耆願記」，同時啟導學生反思生命的意義，「我與組員協力達成一位婆婆的心願，帶她到酒店享用自助餐和看電影。之後再邀請婆婆到學校參與一系列活動，討論生死議題。」

▲ Owen在「生命耆願記」活動中向長者推廣生命教育，並與組員達成一位婆婆的心願。

Owen續分享他參加的另一個服務學習活動 ── 舊玩具重生計劃「玩斗奇兵」的經歷。他聯同 其他學生義工在校園向教職員及學生收集二手玩具，經清潔後捐贈予社福機構，並舉辦以環保為主題的換物嘉年華，教小朋友學習珍惜資源，並將收集所得的二手玩具轉贈予參與的小朋友。另外，Owen又報名成為都大心理健康大使，在疫情期間為都大同學注入正能量，他與組員設計的浴室球製作工作坊更大受歡迎，需要加推名額。除了服務學習活動，Owen亦參與了「廉政大使計劃」，於校園宣傳誠信及廉政公署的工作，他透露已申請廉政公署的暑期實習，希望能深入了解相關工作。



特設「摘星入學獎學金」 鼓勵成績優異新生



香港都會大學將於2022/23學年開辦51個本科生課程，其中15個為「指定專業/界別課程資助計劃」課程。由2022年起，經聯招入讀香港都會大學的學生，如在香港中學文憑考試中任何科目取得5*或5**的成績，即可獲發港幣四萬元「摘星入學獎學金」。為獎勵入學成績優異及才華出眾的新生，都大另設立多項入學獎學金予聯招入學學生及優秀運動員，獎學金高達港幣 12萬元。



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（特約）