【取消強積金對沖】立法會法案委員會完成審議　政府計劃不遲於6月中恢復二讀辯論

▲ 內務委員會今日下午開會，主席李慧琼匯報與特首辦主任會面情況。（陳葆琳攝）

政府早前向立法會遞交兩項關於僱員權益的法案，包括取消強積金對沖安排劃的條例草案，以及修訂僱傭條例，列明僱員因強制檢測或隔離而無法上班可當作病假。內務委員會主席李慧琼今日引述特首辦主任陳國基指，得悉法案委員會已完成兩條草案的逐條審議程序，當局計劃不遲於6月中恢復二讀辯論。

此外，陳國基感謝內會能夠迅速成立小組委員會研究政府架構重組方案及相關事宜，政府當局會配合小組委員會的工作，安排相關官員出席會議，希望小組委員會能盡快完成審議工作，讓重組方案能早日獲立法會通過，以便新一屆政府可盡快籌組領導班子。

另邊廂，政府早前建議修訂《專業會計師條例》，將會計師公會理事會候選人的提名門檻，由現時2人大增至10人；同時劃一改為每2年選舉一次，每次改選全部14席，內會今日亦通過成立法案委員會審議。

至於政府建議修訂《鄉郊代表選舉條例》，訂明鄉郊代表當選人在擔任職位前，必須宣誓擁護《基本法》和效忠香港特區，內會今日亦通過成立小組委員會討論。

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記者：陳葆琳