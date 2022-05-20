【第五波疫情】宏思國際再錄12師生確診　當中4人曾訪上環譚仔

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第五波疫情持續，本港今日（20日）錄得243宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午出席疫情記者會。即看：【下一頁】

位於上環皇后大道中336-338號號 338 Apartment的「譚仔三哥米線」無有新增個案，至今累計錄5宗確診，當局亦到上址抽取16個環境樣本，均呈陰性，而爆疫時共涉25名客人及15名職員，有關地點已列強檢公告。

另外，上環「譚仔三哥米線」的確診者中，有4人曾到上環西區電訊大廈13樓Benchmark宏思上課，該群組今日再多2名教師，以及10名學生檢測呈陽性，累計共17宗個案，涉及15名學生及2名職員，他們均於5月13至20日發病，大部分在5月16至19日檢測陽性，而上述地點的10個環境樣本仍在等候檢測結果。

歐家榮表示，有關爆發主要影響5月11日至15日課程的學生，在30多名學生中已有15人染疫，該地點不是餐廳食肆故不用使用疫苗通行證，但有部分人曾掃安心出行。當局在追查下發現有新的個案，但他們都是5月11至15日上課期間，部分人染疫後感不適，相信他們是在課堂受到其他同學而染疫。

他又說，宏思是一個有辦公室、課室的地方，亦有休息室的地方，部分人會除口罩飲水及吃東西，課堂上亦有同學曾「拉低口罩」。當局已在宏思的桌面、休息室枱凳等抽取環境樣本，暫未有結果。

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責任編輯：郭詩詩