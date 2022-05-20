【科大女校長】身兼港區人大　葉玉如將成科大首位女校長：以大學利益為依歸

▲ 葉玉如獲科大校董會通過下任校長任命後見記者。（網上記者會截圖）

香港科技大學校董會今日（20日）通過新校長任命安排，由上月卸任科大副校的國際知名神經生物學家葉玉如10月接棒，成為科大創校31年來，以及八大（包括教院正名教大後）首位女校長。葉玉如表示，港區全國人大代表是其眾多公職之一，強調對科大「非常有感情」，所作決定會以科大利益為依歸，並指學生是大學非常重要的持份者，會聆聽學生會在內的學生聲音。

科大校董會今午通過唯一候選人葉玉如出任科大第5任校長，接替10月提早離任的史維。葉之後透過網上見記者，指科大未來發展受空間和資源限制，連同廣州校園的「港科大2.0」未來發展戰略願景，形容未來數年是科大「躍進關鍵時期」，內容與她今日較早時間網上見學生的開場簡報內容一樣。

她提及自己在香港出生長大，「呢度（香港）係我嘅根」，在1993年從美國回流香港，加入科大至今29年，一直從事前沿研究領域；透露直至數月前獵頭公司接觸她，便開始考慮以校長身份貢獻科大。

她表示，希望推動科大成為卓越科研和學術中心、知識轉移和創新中心，提到大灣區機遇龐大，隨著9月廣州校園開學後，會推動兩校園互補合作，為學生提供交流機會；作為科大首位女校長，她亦盼鼓勵更加多女性發揮潛能。

葉說，上任後會較注重溝通，透過不同層面與師生等持分者溝通，「明白佢哋有咩諗法，大學可以點去支持佢哋」，學生會亦是學生組織之一，校方「有責任容納同學不同聲音」，承諾復辦「校長論壇」。

科大今日傍晚發稿，將葉的人大代表身份放在多項公職之末；記者會上被問到此身份如何捍衞大學自主，葉指人大是其中一項公職，「好多領袖都有好多唔同身份」，強調對科大「非常有感情」，其決定會以大學利益為依歸；又指移民潮下科大教職員數目未有「太多改變」，相信與廣州校園互補，有助招聘全球優秀人員。

學生會前會長：盼葉玉如實踐與學生多溝通

校董會主席廖長城稱校董會以18票「全票」通過；按大學條例，學生校董在內的9名校內成員無份參與投票。科大學生會前會長盧祖晴認為學生在遴選過程參與度低，盼葉日後實踐與學生多溝通，惟擔心葉以廣州校園發展為先，盼多注重本科生發展。

葉玉如現時身兼科大晨興生命科學教授、香港神經退行性疾病中心主任，亦是科大首間國家級實驗室分子神經科學國家重點實驗室主任。她將於7月滿67歲，在香港出生及長大，就讀嘉諾撒聖瑪利書院，1983年於美國哈佛大學藥理學博士畢業，留美發展至1993年，回流香港加人當時僅創校1年的科大擔任助理教授「開荒」，其後於2016年升任科大副校長（研發及研究生教育，後為研究及發展），剛於上月初卸任副校長。

葉玉如在腦神經系統發育和功能的研究貢獻，在國際享負盛名，包括研究破解大腦神經傳導之謎。她曾獲頒多個國際學術獎項，包括有「女性諾貝爾科學獎」之稱、歐萊雅聯合國教科文組織頒發的「世界傑出女科學家成就獎」。

最新熱門影片：【TOPick診症室】初生嬰患膽道閉鎖須手術 部分人最終要肝移植

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅