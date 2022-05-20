【刑事毀壞】屯門2間新開店舖遭淋紅油　警方拘捕35歲菲律賓漢涉「收陀地」

▲ 被捕男子(中)。(曾秋文攝)

警方偵破一宗刑事毀壞案，屯門警區重案組第一隊主管莫湛豐督察表示，周日(15日)凌晨警員巡經屯門新墟時，發現2間剛開業不久的店舖被人淋潑紅油，分別售賣蔬菜和肉類，屯門警區重案組第一隊人員聯同反黑組和情報組接手調查，翻查大量案發現場附近的閉路電視錄影片段，鎖定一名菲律賓男子，至昨日(19日)清晨將其拘捕。菲籍疑犯35歲，報稱任職散工，有黑社會背景，涉嫌「刑事毀壞」罪，現正被警方扣查。

警方調查相信有人發現有新店舖開業，以淋紅油作威嚇手段索取利益。警方現正跟進調查背後是否有黑幫操控，相信今次淋油是第一步的滋擾行動，如非警方及早發現，稍後會以更激烈和暴力的手段滋擾涉案的店舖。呼籲店主如察覺日常業務有人以巧立名目或不當的手段威嚇，或滋擾索取利益，應盡快向警方求助，強調絕不容忍匪徒以不法手段滋擾店舖營運。

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責任編輯：曾秋文