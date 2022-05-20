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【第五波疫情】今增243宗確診個案　今波疫情累計達119.7萬宗確診【不斷更新】

社會 16:40 2022/05/20

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(資料圖片)

本港第五波疫情回穩，惟食肆出現多個感染群組，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席記者會，交代最新疫情。

【16:40】

上環譚仔群組無新增個案，累計5宗確診個案，全16個環境樣本陰性；當中4名確診者屬宏思國際學生，即看

【16:37】

今日沒有院舍出現新確診個案；17間學校呈報18陽性個案　涉及13名學生及5名職員，詳情即看【下一頁】

【16:34】

5月16日記者會公布的確診個案中，一對夫婦5月3日從美國三藩市抵港後，在中環蘭桂坊酒店完成檢疫後，返回筲箕灣居所，在5月14日在社區檢測中心檢測陽性。

【16:30】

本港今日新增243宗確診，當中101宗屬核酸陽性、142宗屬快測陽性個案，今波疫情累計達119.7萬宗確診。

今日錄得26宗屬輸入個案。有17宗在抵港時發現陽性，有8宗於檢疫酒店確診；其中6宗由加拿大輸入。

餘下1宗是第12日在社區檢測中心檢測陽性，涉及46歲男，5月7日從印度抵港，CT值高，即所含的病毒量低，初步估計屬復陽個案。

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記者：陳麗娜

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