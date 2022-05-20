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【工程超支】立法會擴建工程超支3.9億　消息人士承認政府早前低估造價

政治 16:04 2022/05/20

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立法會綜合大樓擴建工程費用，超出原先預算33%，需要追加約3.9億元撥款。（經濟日報資料圖片）

立法會綜合大樓擴建工程，預算超支3.9億元，下周三向工務小組申請追加撥款。消息人士承認，政府低估工程造價，強調工程有其獨特性和複雜性；當局表明不會設「封頂價」，但強調有信心未來毋需再申請追加撥款。

消息人士指，為了維持立法會正常服務和運作，工程在平日只能在晚上7時至翌日早上7時進行，並要確保立法會工程翌日恢復運作；只有在周末、假期和立法會休會期間，可以進行日間工程，故早前估算造價時，已按照將人工開支按「雙工」計算。

不過，消息人士承認，政府早前估算工程造價時過於保守，低估「馬拉松式」施工的難度，透露4份標書的入標價，平均較估算超出62%，最高一份更高超過一倍。

不過，消息人士拒絕透露，今次申請追加的3.9億元，有多大部分是屬於額外的人工開支。

消息人士又以「乾炒牛河」作比喻，形容政府估計一碟美味乾炒牛河的價錢，可能與市場入標的價格不同，原因有機會是因為用上了不同材料，甚至聘請了「超級星廚」擔任主廚，故兩者價格上有差異並不出奇。

立法會下周三的工務小組，將會審議追加撥款建議。當局期望，下月10日可向財委會申請追加撥款，爭取按原定時間表推行計劃，以期加建的樓層可於2025年6月落成。

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記者：胡偉明

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