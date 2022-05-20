【闔家辣】7月14上映「暑假拜年」　君如視向Edan要MIRROR演唱會飛

▲ 4位《闔家辣》演員進行視像聊天。

原定為賀歲檔電影、由鄭中基、梁詠琪（Gigi）、呂爵安（Edan）聯同身兼監製的吳君如主演的電影《闔家辣》，因疫情關係被迫延期，該片鐵定於7月14日正式上映，破天荒於今個夏天同大家提早拜年。



4位主演得悉《闔家辣》鐵定於今年夏天「賀歲」，隨即開視像會議興奮討論，中基、Gigi、Edan同君如透過熒幕見面都難掩歡樂氣氛，十足一家人聚舊，喧嘩非常！

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暑假拜年

君如連頭髮都未剪就即時加入聊天，4人在會議中先各自分享近況，兼互相祝賀拜早年，氣氛融洽搞笑。



本來賀歲檔上映的《闔家辣》因為隔離措施，因此中基問：「又拜年？出年先啦﹗」君如笑言：「復活節起放了兩個月暑假，我們再一次恭喜發財不可以嗎？過年不可以嗎？」

Gigi好奇一問：「暑假拜年？《闔家辣》幾時先上呀？」Edan心急回應：「Fans同隔離三姑『soon仔』話等到頸都長，再唔上我就唔係處男作嘞﹗」

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君如索MIRROR演唱會門票

你一言我一語下，君如正式宣佈：「《闔家辣》現在決定7月14日上映。」中基笑言：「7月14？玩嘢呀？咁暑假上呀笨！」君如再三提醒的説：「7月14日，不是農曆，不是羅蘭姐的農曆呀﹗」



會議途中君如不忘窮追Edan早前托買的100張MIRROR演唱會門票，君如笑問：「我托你買100張飛買唔到咩？」在戲中飾演Edan媽媽的Gigi插咀說：「你媽咪不是沒有吧？」Edan誠懇回應：「盡力盡力﹗沒問題﹗」