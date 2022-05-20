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【架構重組】每年額外開支高達9500萬元　曾國衞：可視為投資非「自肥」

政治 16:20 2022/05/20

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曾國衞表示，特首當選人是希望做到事，非為了開位「自肥」。（資料圖片）

立法會一個小組委員會正審議第六屆政府架構重組方案，除了將「三司十三局」，擴至「三司十五局」，亦在三司各增設一名副司長，每年總薪酬開支額外增

立法會一個小組委員會正審議第六屆政府架構重組方案，除了將「三司十三局」，擴至「三司十五局」，亦在三司各增設一名副司長，每年總薪酬開支額外增加高達9500萬元。政制及內地事務局局長曾國衞稱，可把重組視作投資，強調特首當選人是希望能做到事，而非為了開位「自肥」。

會上多人關注副司長職權，候任行政長官辦公室秘書長鄭鍾偉說，設副司長的考量包括希望可加強合作和協調，以及進行整體指揮，強調一定會有明確的分工，待當選人和團隊討論後，會讓公眾知悉。鄭續指，副司長的工作主要涉及兩大部分，一是分擔司長繁重工作，二是因應特首當選人施政重點、公眾關心的項目，執行由司長或特首指派的工作。

新思維狄志遠認為，現屆政府提出的重組方案有較充分討論，但李家超的建議則較急促，關注能否分階段審議，在新政府上任後才討論增設副司長。鄭鍾偉表示，市民、議員渴望新一屆政府做好成績，認為要有好的設計、人員配置、高層推動才做到想做的事，形容架構重組是「三軍未動、糧草先行」，反對分階段審議重組方案。

改組涉及每年9500萬額外開支，多位議員希望政府有突破。曾國衞稱，可視作投資，形容做生意要先開舖、投資，是希望有錢賺才會做，又指李家超做過局長和司長，明白什麼位置可以加強協調。

非小組委員會成員的選委界議員江玉歡指出，人多好辦事非必然，關注政府如何改善政府部門之間的協作，又質疑副司長非「話事人」，能否真的協調各部門工作，認為要有清晰的權責，才能避免副司長淪為「阿四」、「閒角」，「如果副司長純粹做協調，就好像公關一樣，工作空泛，那是否還真的需要一個副司長呢？」。

曾國衛回應時指，同意人多未必好辦事，因為要視乎如何用人，但反問若沒人如何做事？「大家認同當選人政綱，為何不相信他需要人手去幫忙做事？」又強調屆時會有明確分工，毋需擔心，「如果擔心，司長都會是阿四，如果特首才能做主的話。」

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記者：林曉君

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