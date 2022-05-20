【人事變動】葉玉如將成科大首位女校長盼鼓勵女性向上流　允復辦「校長論壇」重視與學生溝通

▲ 葉玉如（右二）今日（20日）中午以校長候選人身份在網上會見師生。（網上論議截圖）

香港科技大學校董會今日（20日）下午通過新校長任命安排，由上月卸任科大副校的全國人大代表、國際知名神經生物學家葉玉如，於10月起接任科大校長。葉玉如今午事前透過校方安排網上視像會議會見師生及校友，她表示自己加入科大29年，對科大有強烈感情，盼在科大發展重要時刻，帶領科大與廣州科大共構成「科大2.0」，並強調重視校內溝通文化，同意會復辦校長論壇，聆聽學生意見。

葉玉如在網上研討會談及自己自1993年以講師身份加入科大的經歷，1994年起參與不同崗位行政工作，包括由2016年至上月出任科大副校長（研究及發展），期間曾於科大4位歷任校長共事，過程中學習如何成為一名好領袖。

她透露自己希望成為科大校長的原因，是出於自己對科大的強烈感情，以及未來數年是科大奠定重要基礎、更上一層的重要關鍵時刻，又形容港科大及香港科技大學（廣州）共構的「科大2.0」有很大潛力，大灣區是科大下一階段策略發展的焦點，希望透過兩地校舍合作，配合大灣區發展機遇，開拓大學可用資源，相信可為學生帶來更多實習、培訓機會等。她亦表示，希望透過成為科大首位女校長，鼓勵女性向上流動。

是次會議只供科大師生、校友參與，設答問環節，由校方從不同組別挑選問題及讀出內容。葉玉如在會上答允學生，未來會復辦「校長論壇」，她表示深信溝通是一種應該在校園建立的文化，「對話是非常有用及有需要」，盼透過不同渠道與學生溝通，包括大學、學院層面，以至不同學生組別如本地及非本地生等，「我們會看看可以用什麼方法，令學生的聲音被聽見。」

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記者：馮琪雅