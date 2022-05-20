【周末好去處】新展「廣州購物誌」考掘昔日血拼之旅　一文盡看香港藝術館多項展覽活動【內附連結】

▲ 19世紀巴化勒米。拉偉湼的設色石版畫《十三行同文街一景》（圖片：香港藝術館提供）

當M+成為貪新鮮的港人文化活動首選，故宮又快開幕，有競爭才有進步，香港藝術館也不敢怠慢，在第五波疫情重開後，增添了6個新展覽，而且加入許多互動元素。當還要在港「困獸鬥」的時候，周末與小朋友在藝術館消磨一整天，絕對無難度。

展覽１：打造廣州購物街——「廣州購物誌──18至19世紀外銷藝術」

本周才首度開放的「廣州購物誌──18至19世紀外銷藝術」展覽，參考了19世紀旅粵洋人的遊記，將藝術館展廳變成一條互動的廣州購物街，讓大家也可以時光倒流，展開一段充滿歷史和藝術氣息的Shopping之旅。

展覽２：走進古人筆下山水——「想識．賞析中國山水畫」

學西畫多過學國畫的香港人，要大家學懂賞析山水畫一點也不容易，因此在4樓的中國書畫廳，便以清代畫家高簡（1635-1713）的一幅《江山不盡圖》，透過多個大型裝置，探討如何欣賞和分析中國山水畫。

當中最吸引的打卡位，一定是集合了《江山不盡圖》、梅清的《黃山》以及黃向堅的《尋親紀歷山水圖冊》的沉浸式數碼體驗，牆上畫作的流動、顏色的變化，都讓觀者能細緻欣賞畫作的一筆一劃，甚至有仿如置身山水之間的感覺。

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此外，同一張《江山不盡圖》，大家也可以透過平板電腦去體會中國畫的「三遠」透視方法，即高遠（自山下而仰山巔，是一種仰視的境界）、深遠（將山石前後重疊，向後方斜向推展，造成深遠意境）和平遠（將山石景物向左右水平伸展，造成平視開闊空間）。因為中國山水畫是採取多點透視，故在一幅畫中，往往同時具備三遠的空間表現。

這幅《江山不盡圖》，其實包括了春夏秋冬不同的景象，春天：春雨綿綿，行人撐著雨傘；夏天：在池塘旁邊，納涼賞荷；秋天：商旅翻山越嶺趕路；冬天：渡頭工人忙於運貨卸貨，趕回家度歲。透過數碼體驗，大家可以在地氈上看到極像真般的水滴漣漪，還有落花片片，非常淒美，有助大家投入畫家不同時節表達的意境。

小朋友更可以透過「想識。賞析中國山水畫」的工作紙，將春夏秋冬的人物活動以凹凸壓紙機壓在工作紙上，集齊更可以獲得《江山不盡圖》立體書一本（每天限量送贈），細緻欣賞四時的景貌。

還有電子書學習不同的皴法（用毛筆將山石繪成不同紋理和質感），然後透過兩個遊戲——對對碰及收集靈石考考你。還可以用數碼筆自己繪畫，畫完再在掛牆的熒幕上打卡，單單一個中國書畫廳，就可以消磨不少時間。

展覽３：我的自畫像——「不加思索自畫像」

喜歡西畫多一點，就不要錯過5樓新視閣的「不加思索自畫像」的互動展覽。展覽由新媒體藝術家朱力行創作，當中包括一個大型LED顯示屏、一組可移動的長凳和3部輕觸式顯示屏。

參加者首先對著顯示屏拍照，就會出現分割了的眼睛、鼻子及嘴巴，然後可以從藝術館40件藏品中，挑選不同的眼睛、鼻子和嘴巴，組成一幅獨特的自畫像。

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展覽４：年輕人角度——「行行重行行」

別館1樓及地下的「行行重行行」展覽，除了精選藝術館4大館藏——中國文物、中國書畫、外銷藝術、現代及香港藝術中的藝術家作品外，今次還邀請了本地設計師蔡劍虹作為首席藝術家，與7位藝術家，以「行行重行行」為主題，探討「藝術即修行」的概念，透過不同作品呈現當下所經歷的轉變。

其中快40歲的梁子峰的《1982》，藉著訪問同為1982年出生的40位朋友，透過屏幕影像拼湊出一個個對角色身份和人生抉擇的回應。而參觀者亦可透過回答10條Yes or No的問題，然後與被訪者「對話」，從而也反思自己的人生。

▲ 梁子峰的《1982》加入互動元素，大家也可一切參與。（攝影：何小雲）

如果記得去年在藝術館別館下層那雲朵氫氣球的裝置（林欣傑的《雲圖境像》），是不少人的打卡位，今次則換上了7位藝術家之一——何佩珊的《時。候之間》，現居德國的平面設計師何佩珊，過去10年東奔西跑，候機室漸漸成為了她人生每個章節之間的分隔與轉捩點，無數的時鐘，或許勾起我們昔日在候機室的快樂、匆匆、離愁別緒。

▲ 何佩珊的《時。候之間》，令人懷念旅行的日子。（圖片：香港藝術館提供）

展覽５：吳冠中以樹寄意——「速寫生命」

今次在4樓吳冠中藝術廳重點介紹的，看似是一幅不太吸引的速寫作品——《漢柏寫生原稿》，繪於1974年他第一次到訪蘇州的司徒廟。這4棵的千年古柏，相傳是東漢時被雷擊，以致枝幹折斷倒臥地上，但又奇蹟生存。乾隆下江南時，更賜名「清、奇、古、怪」。

這漢柏可以說是認識吳冠中藝術一個重要標記，因為隨後的30年，吳冠中一次又一次描繪這漢柏主題，而產生《漢柏》、《清奇古怪》、《甦醒》、《老樹叢林》、《林間風》等作品，由具象到老樹的姿態愈見模糊，當中吳冠中也將自身的經歷、對藝術艱苦的追求，都投射到其中。

2008年，他重訪司徒廟，為漢柏題字：「幾次朝拜漢柏，如見屈原，民族之魂，民族之形，願子子孫孫，傳統骨氣。」他認為漢柏的頑強生命力，就好像見證了二千年歷史的漢代遺民。

在別館1樓的「行行重行行」展覽，亦有展出吳冠中幾幅的作品，包括自1980年代初，白樺樹也成為吳冠中偏愛的繪畫題材。1985年作品《長白山白樺（一）》，白樺樹從最初潔白的身軀，附有墨黑的斑紋，到了2009年的《晝夜》，白樺樹只剩遍體焦黑的斑紋，彷彿道盡其曲折的一生。他亦以超現實的手法，將白晝與黑夜並置在樹的兩旁，抒發對人生朝暮的感悟。

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展覽６：二次創作——「語外觀內──從語境框架到觀賞本身」

在地下大堂也有一個可能被忽略的展覽「語外觀內──從語境框架到觀賞本身」，由本地藝術家吳子昆以藝術館百多件藝術作品，透過多媒體互動形式，呈現在大堂一樓的欄桿上。當參觀者揀選了作品後，畫作的細節便呈現在或大或小的LED顯示屏上。由於這些顯示屏像素不同，又有些有透明的效果，因此就好像將作品二次創作，而解讀作品的聲音有男有女有大有小，也產生不同的果效。

▲ 吳冠中的《水巷》，在圖右欄桿上的不同大小顯示屏，就可以細緻地看到作品的不同色塊面。（攝影：何小雲）

Info

香港藝術館新展：「行行重行行」、「想識．賞析中國山水畫」、「吳冠中──速寫生命」、「語外觀內──從語境框架到觀賞本身」、「不加思索自畫像」、「廣州購物誌──18至19世紀外銷藝術」

地址：尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館

記者：何小雲