【侵權物品】檢疑盜版電子遊戲機套裝等約值28萬元　海關拘捕8人

▲ 海關打擊售賣盜版電子遊戲及冒牌遊戲機配件。（新聞處提供）

海關今日（20日）表示，昨日拘捕8人，檢獲共283套載有懷疑盜版電子遊戲的遊戲機套裝及160件懷疑冒牌遊戲機配件，估計市值約28萬元。

海關指，早前巡查全港各區售賣電子遊戲的熱門零售點，並運用大數據系統調查分析，追查利用網上平台銷售懷疑侵權電子遊戲的活動。經進一步調查及在版權持有人的協助下，海關昨日採取行動，搜查七間位於深水埗的零售店鋪及兩個儲存倉庫，檢獲案中懷疑盜版及冒牌物品。拘捕7男1女，年齡介乎34至44，包括4名店主及4名售貨員。



檢獲的遊戲機套裝外觀設計多樣化，部分模仿遊戲機中心控制器的設計，亦有仿照舊式家用遊戲機或輕巧手提式遊戲機的設計。遊戲機套裝亦已預載約三千至四千款以懷舊遊戲為主的懷疑盜版電子遊戲，部分遊戲機套裝更連接預設網站，方便用家下載更多懷疑盜版電子遊戲。



根據《版權條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有侵權物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判每件侵權物品罰款五萬元及監禁四年。根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款五十萬元及監禁五年。

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責任編輯：余思嵐