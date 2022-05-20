【酒店爆疫】2名抵港者染BA.2.12.1於中環蘭桂坊酒店檢疫　曾到訪筲箕灣多間食肆及太古城電影院等

▲ 2名抵港者染BA.2.12.1於中環蘭桂坊酒店檢疫

第五波疫情持續，本港今日（20日）錄得243宗確診個案。中環九如坊蘭桂坊酒店疑似爆疫，當中包括一對由美國抵港的夫婦，以及一對尼泊爾抵港的父子，檢測發現有3人感染Omicron BA.2.12.1。兩組人住的樓層不同，但座向相同，料酒店出現傳播。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，本港再增11宗BA.2.12.1變種病毒個案，涉及6男5女，介乎19至65歲，累計46宗個案，當中包括一對5月3日由美國抵港的夫婦，他們抵港後入住中環九如坊蘭桂坊酒店檢疫，當時居於3204號房，二人檢疫時的樣本一直呈陰性。他們在5月10日早上離開檢疫酒店，至第12日、即5月12日的樣本呈陽性，當中64歲女士已打3針，她在5月10日出現頭痛、發燒等病徵，當時的CT值是15，在檢測陽性後已送往竹篙灣檢疫中心檢疫。

至於其丈夫為一名65歲男士，已打三針，沒有病徵，其5月14日的樣本陽性，CT值是32，屬病毒量低，二人早前均無陽性紀錄，由於他們屬Omicron BA.2.12.1，檢疫後回家時曾在社區有活動，包括曾到過餐廳用膳，他們曾到訪的11個地點會納入強檢公告，包括：

筲箕灣新鴻峰餐廳

筲箕灣南安街大家樂

鰂魚涌莉苑鍋貼美食

北角英皇道新都城大家樂

筲箕灣成記雲吞麵

太古城麥當勞

太古城MOViE MOViE Cityplaza

筲箕灣東輝大廈麥當勞

愛東邨麥當勞

筲箕灣新華街新釗記冰室

海事處筲箕灣海事分處

調查後亦發現他們入住的檢疫酒店有2宗個案，屬父子關係，分別62歲及27歲，二人在5月7日由尼泊爾經印度及新加坡抵港，入住中環蘭桂坊酒店@九如坊3304號房，其中一人抵港第四日、5月10日陽性，已送檢疫，另一人在抵港第五日、5月11日檢測陽性，當局已將以上的樣本全基因分析，發展他們的排列是一樣，料在酒店爆疫，故已要求政府專家顧問，港大微生物學系講座教授袁國勇已到場視察。

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責任編輯：郭詩詩