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【防疫措施】疑於已關閉燒烤場內扎營遭票控　作曲家涉襲漁護署職員被控

社會 16:54 2022/05/20

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（資料圖片）

作曲家陳瑋洛涉於去年在已關閉的燒烤場內扎營，遭2名漁護署職員票控，陳隨後涉威脅及襲擊職員，被控阻礙公職人員等共4罪。案件今（20日）於觀塘裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，裁判官應辯方申請，將案件押後至7月8日答辯，以待辯方索取法律意見及文件，被告准以現金500元等條件保釋候訊。

涉案被告陳瑋洛（33歲，作曲家）被控1項阻礙公職人員罪、2項刑事恐嚇罪，以及1項襲擊致造成身體傷害罪。

刑事恐嚇罪及襲擊致造成身體傷害罪指，被告涉於2021年11月25日，在香港清水灣郊野公園燒烤場威脅女子吳嘉雯會使其人身遭受損害，意圖導致她不要求被告提供香港身份證及向被告作出票控，及襲擊吳嘉雯。

另1項刑事恐嚇罪及阻礙公職人員罪則指，被告涉於同日同地威脅漁農署農林助理員女子杜慧妍會使其人身遭受損害，意圖導致她不要求被告提供香港身份證及向被告作出票控，及於清水灣郊野公園風箏區阻礙杜慧妍，執行公務。

被告今暫毋須答辯，辯方申請將案件押後，以索取法律意見及文件獲批，裁判官將案件押後至7月8日答辯，被告准以現金500元保釋，其他保釋條件包括不得接觸控方證人及重回案發地點。據了解，吳嘉雯亦是漁農署職員，被告疑因在已關閉燒烤場內扎營而被票控。

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記者：梁錦麟

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