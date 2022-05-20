【減肥大作戰】靚媽生女後肥足14年決心瘦身　靠減醣16/8斷食零運動一年減36磅【附一日餐單】

▲ 台灣一名女網民最近分享瘦身經歷，一年減36磅，相當勵志。

減肥講求意志恆心，台灣一名女網民最近分享瘦身經歷，指自己從14年前生完小孩後就變胖，去年年中她下定決心減肥，由原本體重77.2公斤（約170磅）減至61公斤（134磅），靠著控制飲食，在不運動的情形下足足減去36磅，相當勵志。

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台灣一名女網民在Facebook群組「爆瘦公社」發帖指，自從14年前生完小孩就變肥，懷孕時最高體重達85公斤（187磅），生完小孩後體重就回落在66至78公斤之間。

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她表示自己試過「能想到的任何減肥方式」，直到去年6月起，她開始用減醣飲食的方式，身高161cm的她從原本約170磅減至134磅，內臟脂肪數值則從13減至5，體脂肪由39.8降到31，離她的減肥目標還有6公斤（13.2磅）。

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女網民分享，她選擇一天進食兩餐，有時不餓就吃一餐，進食時間由中午12點至下午7點，其餘會喝水、無糖豆漿、茶或咖啡，假日午餐有時會食快餐、烤鴨、火鍋、炸雞。而她亦在個人社交平台分享一天的飲食餐單：

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她表示減肥時間常常遇到停滯期，但就堅持不能放棄：「過個一個月還是會瘦的」。她又指自己沒有甚麼運動，雖然採用減醣飲食，但還是會吃澱粉，比較常吃白飯，麵類方面就會選吃烏龍麵跟蕎麥麵。

成功減肥後，她的月經由每3個月來一次到現時恢復正常，婦科醫生曾跟她表示她是因為肥胖，導致男性荷爾蒙分泌過多而令經期不正常。瘦下來後，她也沒有出現脫髮問題：

我會繼續努力，希望我女兒大學的時候我還是像她姐姐。

不少網民留言大讚她的減肥成果，仿如換了一個人般，點擊睇網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣