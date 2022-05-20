【NFT手遊】Blackpink Lisa任元宇宙手遊MetaCity M代言人　隨時與Lisa住同鎮做鄰居

▲ Lisa成為全球首款開放世界元宇宙手遊《MetaCity M》的全球代言人。

人氣女團BLACKPINK的台柱Lisa以其甜美可愛的個人風格，風靡亞太歐美以至全世界，近日她更進軍元宇宙，成為全球首款開放世界元宇宙手遊《MetaCity M》的代言人。

▲ 連LINE FRIENDS都加入MetaCity M中。

這款由Gamamobi自2020年開始研發的《MetaCity M》手遊，內容多元豐富，以開放世界元宇宙為策略，在遊戲內每顆星球有超過1,600個小鎮、690個二級城市、55個一級城市，以及超過5.1億平方公里的超龐大探險世界。

玩家除可實現夢想及幻想外，更可與全球不同國家的人相處互動，隨心所欲到各國探險，甚至乘坐星際飛船拜訪其他星球的玩家，甚至與偶像為鄰互動。在遊戲內，玩家亦可發揮創意及建造才能，隨着主綫進度建造房產，達到條件後將房產升級改建，創造出獨一無二的元宇宙都市。

▲ 不少在現實生活中熟悉的建設都有機會在《MetaCity M》中出現。

玩家同時可在遊戲內製造高階道具，包括人物外觀、房產、衣服、傢具、寵物、個人交通工具及私人飛機等鑄造NFT，以NFT作為保障虛擬資產與跨界移轉的工具，展開元宇宙第二人生。遊戲預計於今年9月或10月推出，屆時可於App Store及Google Play下載。

記者︰黃依情