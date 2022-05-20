【酒店爆疫】袁國勇料中環九如坊蘭桂坊酒店現垂直傳播　強調打齊疫苗者毋須太擔心

▲ 袁國勇。（資料圖片）

第五波疫情持續，本港今日（20日）錄得243宗確診個案。中環九如坊蘭桂坊酒店疑似爆疫，當中包括一對由美國抵港的夫婦，以及一對尼泊爾抵港的父子，檢測發現有3人感染Omicron BA.2.12.1。兩組人住的樓層不同，但座向相同，料酒店出現傳播。詳情即看：【下一頁】

政府專家顧問，港大微生物學系講座教授袁國勇今日（20日）下午到酒店視察，指兩組人均只有一人有病徵，故仍未知道是誰傳染給誰，料有垂直傳播，但由於上址的衞生很好，暫未知垂直傳播的原因。

他說，機電工程署檢視酒店喉管及狀況，發現喉管狀況正常且沒有破損，而廁所都是通風。不過，由於所有喉管是經管道槽連接，同時出現煙囪效應，熱空氣向上，在32或33樓中釋放出來，繼而影響住客。他又說，當局會抽取酒店的環境樣本，現時只可在防煙門放空氣清新機，以減少檢疫酒店出現群組個案。

他稱明白市民會因而感到擔心，但強調只要市民打齊疫苗就不用太擔心，因打齊針就會可以有一定保護。他又認為本港已有防重症的免疫屏障，故相信變種病毒BA.2.12.1不會造成大的爆發：

小爆發就無所謂，最重要不要有重症，令公立醫院超負荷。

袁國勇又指當局會再作判斷，了解同一酒店檢疫人士是否要再做檢測，以確定沒有染疫，但他們暫時毋須撤離。他又形容有關事件很奇怪，指很少會發現在管道槽出現正壓，需逐一了解其他酒店是否亦出現類似情況。

這裡的設計很特別，因為它的渠管去到頂是用石屎封了，不過每個地方都不一樣的，我們到葵涌邨逸葵樓等他們的設計也不是這樣的。所以我們不可以要求他們全部撤離，加上他們要打齊疫苗才可以回港，所以我不是太擔心。

他又說，本港已發生第五波，加上長者的打針比率已接近80%，故引起類似第五波的爆發機會較微，但確診個案就有機會持續上升，隨著防疫措施放寬，相信有機會如新加坡一樣每日3000多宗，但由於當地甚少死亡及重症個案，故希望市民是最重要打齊疫苗。

他又重申防疫措施就算做得再好都會有漏洞，強調最重要是打齊疫苗：

我地已經抗疫2年多了，是否應該要一直這樣下去呢？當我們防重症的屏障那麼高時，不應因為BA.2.12.1而放棄放寬防疫措施。我們現時已開始放寬，至於幾時可以完全放寬，即是所有邊境控制、取消酒店隔離等，最適當時候就是完全接種疫苗率達95%就相當穩觴，相信公立醫院醫療系統可以承受確診者入院。

對於衞生署專家倡18至59歲高風險未染疫者，可於第三針後6個月打第四針。袁國勇表示，是否需要打針視乎病毒或疫苗的中和抗體可以在體內維持多久，形容這情況是因人異議，例如長者或長期病患者的中和抗體跌得愈快，故認為長者在冬天前一定要打第四針：

如果香港現時開始放寬社交距離措施，這是一個黃金機會，因為我們的抗重症的屏障在第五疫後很好，打疫苗的比率亦很高，讓病毒在社區有低數目的傳播，令到病毒在我們的上呼吸道引起輕症的時候，其製造出來的效果就是在冬天時，再次出現類似第五波疫情的機會減到很低。

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記者：郭詩詩