【提子功效】提子可提升腦部及護眼抗衰老　一文看清4款提子獨特功效

不少人喜歡食提子，原來提子富含量營養，常見的紅提、黑提、紫及青提子當中，均有不同功效，註冊營養師張雅媛（Tunice）早前接受TOPick訪問時，拆解每種提子獨特功效。

註冊營養師張雅媛（Tunice）表示，提子內含豐富營養，如維他命A、C 及 E，β-胡蘿蔔素及多酚抗氧化物，皆可提升腦部及心臟健康，減低患痴肥及糖尿的風險、亦有機會預防癌症，而每一款提子亦各有功效：

最新影片推介：

抗氧化：紅、紫及黑提子

紅、紫及黑提子含豐富多酚抗氧物，如花青素、白藜蘆醇及槲皮素等，有助減低膽固醇，亦有助減少患心臟病風險。另外亦有有強效抗氧化功能，可抵抗身體受自由基侵害，預防衰老。

捱夜：青提子及黑提子

港人常捱夜，工作壓力大，令身體內的自由基增加，而過多自由基更會破壞身體內的不同細胞。想減低自由基所造成的破壞，便要選擇含豐富抗氧化營養素的提子。維他命E是天然抗氧化物，有助抵抗自由基的破壞，還可以維持正常神經及機能， 減少熬夜及壓力大時對人體所帶來的傷害。全部提子都含維他命E，但含量較多的是黑提子及青提子。

護眼：紫提子

另提子亦有護眼作用。以上4種提子均有含有對眼睛健康的營養素，當中以紫提子效果最好，因紫提子所含的維他命A及β-胡蘿蔔素較多。

維他命A及β-胡蘿蔔素可維持正常視覺，亦有助眼睛製造淚水，是護眼不可或缺的營養素。維他命A更可以預防黃斑變、白內障和夜盲症。維他命C亦可延緩及預防老化所引起的視力衰退及白內障，同時增加眼睛的微小血管韌性和修護細胞，促進眼球健康。

而紅、黑提子與紫提子同樣含豐富的花青素，不但可以改善眼睛對黑暗與光亮的適應力，維護眼睛微細血管的健康之外，還可以改善視覺及減少水晶體與視網膜的傷害。

提子有助減肥？

曾有人提出葡萄中的白藜蘆醇可以減少脂肪細胞的數量，甚至可預防肥胖症。Tunice解釋，曾有一項統合分析當中發現白藜蘆醇可減低體重、脂肪及腰圍，但份量方面則有待更多一致性研究才可作定論，加上提子所含的果糖較高，因此亦不能一次過吃太多。Tunice建議每人每日應進食2份水果，相當於一碗提子。而提子的外表含大量的多酚抗氧化物，因此連皮吃會更有營養。

各款提子的營養

美國紅提子：

熱量（卡路里）：61.31

維他命A：0.008

β胡蘿蔔素：0.005

維他命E：0.004

維他命C：1.62

美國紫提子：

熱量（卡路里）：80.41

維他命A：23.56

β胡蘿蔔素：14.14

維他命E：0.4

維他命C：3.76

美國黑提子：

熱量（卡路里）：62.67

維他命A：15.35

β胡蘿蔔素：9.21

維他命E：0.54

維他命C：2.59

美國青提子：

熱量（卡路里）：89.95

維他命A：8.78

β胡蘿蔔素：5.27

維他命E：0.53

維他命C：5.29

以上各款提子的營養單位﹕每100 公克

資料來源﹕台灣食品營養成分資料庫2016 年板本

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣