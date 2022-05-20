【提子功效】提子可提升腦部及護眼抗衰老 一文看清4款提子獨特功效
不少人喜歡食提子，原來提子富含量營養，常見的紅提、黑提、紫及青提子當中，均有不同功效，註冊營養師張雅媛（Tunice）早前接受TOPick訪問時，拆解每種提子獨特功效。
註冊營養師張雅媛（Tunice）表示，提子內含豐富營養，如維他命A、C 及 E，β-胡蘿蔔素及多酚抗氧化物，皆可提升腦部及心臟健康，減低患痴肥及糖尿的風險、亦有機會預防癌症，而每一款提子亦各有功效：
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抗氧化：紅、紫及黑提子
紅、紫及黑提子含豐富多酚抗氧物，如花青素、白藜蘆醇及槲皮素等，有助減低膽固醇，亦有助減少患心臟病風險。另外亦有有強效抗氧化功能，可抵抗身體受自由基侵害，預防衰老。
捱夜：青提子及黑提子
港人常捱夜，工作壓力大，令身體內的自由基增加，而過多自由基更會破壞身體內的不同細胞。想減低自由基所造成的破壞，便要選擇含豐富抗氧化營養素的提子。維他命E是天然抗氧化物，有助抵抗自由基的破壞，還可以維持正常神經及機能， 減少熬夜及壓力大時對人體所帶來的傷害。全部提子都含維他命E，但含量較多的是黑提子及青提子。
護眼：紫提子
另提子亦有護眼作用。以上4種提子均有含有對眼睛健康的營養素，當中以紫提子效果最好，因紫提子所含的維他命A及β-胡蘿蔔素較多。
維他命A及β-胡蘿蔔素可維持正常視覺，亦有助眼睛製造淚水，是護眼不可或缺的營養素。維他命A更可以預防黃斑變、白內障和夜盲症。維他命C亦可延緩及預防老化所引起的視力衰退及白內障，同時增加眼睛的微小血管韌性和修護細胞，促進眼球健康。
而紅、黑提子與紫提子同樣含豐富的花青素，不但可以改善眼睛對黑暗與光亮的適應力，維護眼睛微細血管的健康之外，還可以改善視覺及減少水晶體與視網膜的傷害。
提子有助減肥？
曾有人提出葡萄中的白藜蘆醇可以減少脂肪細胞的數量，甚至可預防肥胖症。Tunice解釋，曾有一項統合分析當中發現白藜蘆醇可減低體重、脂肪及腰圍，但份量方面則有待更多一致性研究才可作定論，加上提子所含的果糖較高，因此亦不能一次過吃太多。Tunice建議每人每日應進食2份水果，相當於一碗提子。而提子的外表含大量的多酚抗氧化物，因此連皮吃會更有營養。
各款提子的營養
美國紅提子：
- 熱量（卡路里）：61.31
- 維他命A：0.008
- β胡蘿蔔素：0.005
- 維他命E：0.004
- 維他命C：1.62
美國紫提子：
- 熱量（卡路里）：80.41
- 維他命A：23.56
- β胡蘿蔔素：14.14
- 維他命E：0.4
- 維他命C：3.76
美國黑提子：
- 熱量（卡路里）：62.67
- 維他命A：15.35
- β胡蘿蔔素：9.21
- 維他命E：0.54
- 維他命C：2.59
美國青提子：
- 熱量（卡路里）：89.95
- 維他命A：8.78
- β胡蘿蔔素：5.27
- 維他命E：0.53
- 維他命C：5.29
以上各款提子的營養單位﹕每100 公克
資料來源﹕台灣食品營養成分資料庫2016 年板本
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責任編輯：羅嘉欣