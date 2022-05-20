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【首張大碟】曾比特「受傷妝」拍唱片封套　Mike圓夢出首張大碟

娛樂 17:24 2022/05/20

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由選秀比賽《全民造星II》出身的Mike（曾比特），憑著其音樂天份與唱歌技巧，去年成為環球唱片的力捧新人。

Mike的爆炸頭是其個人標記，而他的唱功同樣極富爆炸力，出道首支單曲《我不如》便展現了穩紥而富層次的唱功，情感掌握圓渾，突破了新人水平。

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之後的《我不是邱比特》、《我以為》組成的「我」情歌三部曲，加上節日孤單之曲《新年快樂》，奠定了Mike的傷感情歌風格。

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不過，音樂口味多元的Mike，不止是一個唱慘情歌的「下靶王」，《奔跑吧》展示Mike另一種爆發力，駕馭Punk rock絕對無難度，展現了多樣化的唱功。

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由比賽走上大舞台，Mike的音樂才華備受認同，其實他由入行的第一日，已經有個心願，就是希望可以擁有自己的個人專輯，他並對自己許下承諾，可以把屬於曾比特的個人專輯送給家人，以報答他們一直默默支持的心意。

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入行第二年，Mike終於成就解鎖，推出首張個人專輯，完成其中一個夢想後，未來奔跑向更廣大的音樂世界。

是次拍攝唱片封套，Mike以「受傷妝」上場，呼應出道以來幾個MV都以受傷面目示人，故被稱為「受傷界KOL」。

Mike表示：「自己人生從未試過這些造型和服裝，好新鮮！拍攝前都特地食清淡一些，結果出到來沒有水腫。推出第一張唱片當然第一時間送給媽媽，多謝她養育和支持。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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