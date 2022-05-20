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【COLLAR成員】前夫第二屆百大選舉公佈結果　Ivy擊敗隊友Day+Candy奪冠

娛樂 18:31 2022/05/20

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第二屆前夫百大選舉結果揭盅！

人氣女團COLLAR成軍近5個月，IG粉絲人數已達28萬，一眾「前夫」成立了「前夫反擊戰」關注組，分享他們對女團的愛戴之情。

早前該專頁舉辦一個「前夫百大」選舉，頭三甲由COLLAR成員包攬，當中有「顏值擔當」之稱的Ivy So成為前夫至愛，似乎早前被揭黑歷史，令其中學時代肥妹look曝光，也沒損其吸引力。反之以靚女見稱的Candy敗給Ivy So，屈居第3名。

【COLLAR成員】仙氣擔當Ivy So擁白滑纖腰　「蘇媽」蘇雅琳分享健康瘦身秘訣

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前夫選女神

「前夫反擊戰」專頁今日公佈「第二屆前夫百大選舉結果」，頭3位由《造星4》參加者包攬，第一名為Ivy（470票），第二名為Day（376票），第三名為Candy（339票）。

女團COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）為團中「顏值擔當」，Ivy憑著甜美形象以及親和力吸引一眾「蘇蝦」的喜愛。

不過早前網上流傳Ivy So於中學時期出席謝師宴時的照片，染了一頭粉紅色頭髮的她，身型十分「好肉地」，跟現時的成功修身後的女神形象判若兩人。

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Ivy So與Day人氣強

其實Ivy So出道後努力減肥，終於成功搣甩一身「嬰兒肥」，現在不時露出小蠻腰及完美腹肌，更成為一眾前夫至愛。

至於擁有一對大眼兼圓圓臉蛋的Day（許軼），性感豐唇可說是其標記，Day是一名尼泊爾、香港混血兒，她曾自稱外貌為BLACKPINK成員Lisa和Jennie的混合體，擁有標緻的外貌的她於隊中人氣高企。

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王家晴打入三甲

另外排名第三的是獲339票的Candy（王家晴），今年只有19歲的Candy為隊中的「仙氣擔當」，舉手投足散發著魅力，向來深得「前夫」歡心。

其實出道前Candy曾進行大改造，原本走清純路線的她，改走型女路線，Candy曾出現在師兄193的新曲〈再次PuppyLove〉的MV。

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【COLLAR成員】Candy騷纖腰拍寶礦力廣告　年紀最細隊員王家晴積極展現潛能

《造星IV》參加者受歡迎

其實不少《全民造星IV》參加者也榜上有名，葛綽瑤（Yoyo）以201票穩佔第四名、第五名是獲177票的黃敏蕎（阿妹）。

COLLAR成員芯駖則是第六名，獲得175票。

至於第七名為「蘇師兄」Soching，獲164票，第八名為Shirley沈殷怡（162票），第九名為曾參加《造星III》的Cloud（158票），至於第十名為「試當真女神」Jessica（149票）。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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