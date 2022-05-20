【管治班子】吳秋北：工聯會人才願加入政府架構　麥美娟稱無出任局長消息

▲ 李家超今晤工聯會。（工聯會Facebook圖片）

特首當選人李家超續分批約見立法會議員，聆聽他們對新一屆政府的意見，包括防控疫情、通關、發展經濟、就業、失業支援、土地房屋等。今獲約見的包括工聯會、勞聯、新思維在內的議員。

工聯會會長吳秋北強調，支持新政府的架構重組方案，包括設立副司長，希望李家超「找到合適人選」。他又稱，在會上明確向李家超表示，工聯會在勞工、政治及民生等各方面都有人才，願意積極加入政府架構、全心全意為市民服務。

選委界議員麥美娟被指可能加入新政府任局長，對此，麥稱，「無補充，因為我沒有你這些消息。」

李家超提到，候任行政長官辦公室的代表會繼續出席立法會相關委員會會議，回應議員的提問及意見，呼籲議員支持重組方案，並希望於六月中前完成立法及撥款程序，以便新的政府架構在七月一日正式實施。

工聯會在會上，促請新政府重點解決現時市民最關心的三大問題，包括（1）加強勞工保障、解決在職貧窮；（2）增加土地、房屋供應，讓市民安居樂業；（3）盡快通關，恢復兩地正常流通等。

通關方面，工聯會促請新一屆政府堅持「動態清零」，以防範可能出現的第六波疫情。認為當務之急，要增強檢測及追蹤能力；切實做到「外防輸入，內防擴散」；改善「安心出行」的追蹤功能，使其能與「疫苗通行證」和「健康碼」對接。工聯會建議新一屆政府盡早與內地當局重啟商討免檢疫通關安排，訂立通關條件及時間表，以恢復兩地就學、就業及家庭正常往來。

▲ 新思維希望李家超多會見不同政治光譜人士。（資料圖片）

新思維主席狄志遠形容，今日的交流是良性互動的第一步，盼雙方未來可繼續溝通，又讚揚對方表現誠懇。副主席黃俊瑯表示，新思維在會上就3方面表達關注，分別涉及青年復和、重提政改和通關問題。在重提政改的問題上，黃俊瑯引述李家超回應指，政改在《基本法》中的確存在，但坦言由於要先處理民生議題，故並非新政府優先處理項目。

另外，黃俊瑯又透露，該黨亦在會上向李家超表示，希望對方多會見不同政治光譜人士，強調他們反映不同背景、階層人士意見。

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責任編輯：林曉君