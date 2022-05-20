【職場哲學】開會見識到人性但見不到成果 腦震蕩會議結果人人腦退化

▲ 如何開一個有成效的會，應該是學校課程的必修科之一。

好事之徒說他不適合做管理層，是因為患了「開會缺乏專注力症候群」。他憤憤不平地說：「每一次開會，入正題時，我個腦就開始雲遊四海，但係我又唔係恰眼瞓喎！我只係無辦法忍受會議上面發言嘅同事，一係就話不對題，重點旁落；一係就廢話連篇，完全無建設性。有人提意見，就一定會有人反對，美其名腦震盪嘅會議，結果係人人腦退化！我集中唔到精神開會，係因為開會令我見識到好多人性，但係就見識唔到開會嘅成果。」

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口若懸河地數落開會人性的好事之徒，續道：「『今日傾唔晒，下次再續』這句，係我最討厭聽到嘅會議結論，於是我就去研究，點解咁多精英坐埋一齊，竟然討論唔到一個positive嘅結論？原因就係人性！大家有自己嘅hidden agenda：個意見係你提出嘅，我幫你做到，咁咪由你去邀功？我一定要諗啲嘢去攔阻你，起碼唔俾你咁容易得手，拖下你後腿都好。

睇人性嘅表現，好過睇與會人士發言提意見嘅表現，所以，我無辦法可以集中開會討論正經議題，因為我留意緊成班開緊會嘅同事，喺會議上嘅每一個小動作，好睇過戲。

我曾經開玩笑講過，如何開一個有成效的會，應該是學校課程的必修科之一。因為如果想會議productive、有成效，一定要所有參加會議的人，都懂得如何開會，而且大家都必須在同一level上思考，否則，再多開10次會，都不可能有好結果。

全文刊於《經濟日報》，原題為開會應是必修科

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