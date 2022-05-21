【小學插班】採用「十一年一貫」的課程　直資一條龍真道書院招插班生6月11日截止報名

▲ 真道書院是全港唯一以11年完成小學及中學課程的學校。（經濟日報資料圖片）

位於將軍澳的香港華人基督教聯會真道書院屬中小學直資一條龍學校，採用「十一年一貫」的課程，是全港唯一一間以11年完成中小學課程的學校。真道書院現正接受插班生申請，並將於6月11日截止，有意報讀的家長可以留意詳情。

真道書院採用「十一年一貫」課程，分為2年基礎階段（初小）、 5年拓展階段（高小至初中）及4年通達階段（高中）。根據學校網頁資料，學校現正招收基階二、拓階一至拓階三及拓階五插班生。

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基階二、拓階一至拓階三年級全年學費現時為$28,600，拓階五則為$32,300，分10期繳交。有意報讀的家長，需填妥申請表格，連同學生的出生證明書、香港身份證副本、最近3年的成績、獎狀或學術以外成就的證明文件影印本、現時/最後就讀學校之校長推薦信一併遞交至學校校務處。

插班生截止報名日期為6月11日，申請者需經校方審核文件及甄選後，邀請合適的學生於6月18日參加筆試，報名費為$50。

達至評估要求的學生及家長須於7月7日至13日期間參加面試，詳情會個別通知。申請結果將在7月16日公布，獲取錄者需在7月18日至20日到學校辦理註冊手續。

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責任編輯：林愛娜