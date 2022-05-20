【司法機構】立法會財會通過銅鑼灣加路連山道興建區域法院大樓　涉款58億元

▲ 立法會財務委員會今日通過58億元撥款，在銅鑼灣加路連山道興建區域法院大樓。（陳葆琳攝）

立法會財務委員會今日通過58億元撥款，在銅鑼灣加路連山道興建區域法院大樓，把現時的區域法院、家事法庭及土地審裁處重置於同一地點，以解決現時法院和辦公地方空間和設施不足的情況。

司法機構政務長梁悅賢指，區域法院在過往數年整體案件數目上升15%，雖然受疫情影響，案件數目近期並無較大升幅，但即使沒有反修例案件，區域法院工作量仍然很大，需要有更多法庭及法官辦公室，冀縮短案件排期時間，以及增加司法流程的效率。

她又提及，司法機構已預留2億元增設資訊科技硬件及設備，新區域法院大樓將加強應用科技，提升處理法庭事務的效率，包括應用遙距審訊處理簡易案件。另外，司法機構已於今年起分階段電子化程序，區域法院亦已於本月開始採用電子模式處理民事案件文件，希望4至5年內全面電子化，以紓緩登記處排隊情況。

對於議員關注該區交通問題，運輸署表示，政府計劃於法院東、西面興建道路，讓車輛可以從不同方向進入法院，並興建行人天橋連接銅鑼灣地鐵站及附近商業大廈。他稱，相信大樓落成後交通流量會有變化，政府會研究如何優化路線，不會影響該交通。

另外，財委會今日亦通過11億4,500萬元的撥款，配合粉嶺公屋發展進行工地平整及基礎設施工程。

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記者：陳葆琳