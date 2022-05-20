【治療脫髮】親人離世遇上工作壓力致嚴重禿頭　37歲港女服中藥2個月髮再生【附食療】

▲ 37歲女因親人離世及工作壓力導致嚴重禿頭，服用中藥2個月後髮再生。

情緒、壓力也可導致禿頭！本港一名37歲女子因為親人離世及工作壓力導致脫髮，並持續了2年多。因一直無法走出傷痛，情況惡化，脫髮嚴重，甚至需要剃光頭。因久未改善，她求診中醫，服中藥約2個月後，終回復近七成髮量，從愁眉苦臉變得欣喜若狂。註冊中醫師李灼梅接受TOPick訪問時表示，每個月會遇到6宗因壓力而脫髮的個案，女性脫髮情況尤為常見。

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脫髮嚴重至要剃光頭

註冊中醫師李灼梅受訪指，該名37歲女病人兩年前因家人去世，傷痛難以撫平，久未走出低谷，導致突然脫髮，整個頭出現圓形塊狀掉髮情況，一度嚴重至要剃光。縱然曾長出新頭髮，但髮絲偏幼且脆弱。

同時，在職場上遇到的壓力，令她心情抑鬱，脫髮問題久未改善，甚至漸趨嚴重。李醫師指出，該病人的情況屬於非理性脫髮 ，學名為「斑禿」，且屬於嚴重脫髮。她解釋，頭髮有生長周期，脫落是正常的，但該女病人脫髮位置久久不能生髮，且已累及眉毛脱落，並變得稀疏，直至脫髮2年多後，方才向中醫求診。

治療2個月髮量恢復七成

李醫師憶述，為該病人初診時，對方愁容滿面、經常嘆息，並感胸悶脹、不思飲食、易怒、口苦口乾，體形瘦削。而且，頭髮狀況也很糟糕——髮質又乾又硬，亦無柔潤光澤感；頭皮發紅，屬於頭皮敏感。

內服中藥後，她本來已禿掉的位置重新長出頭髮，髮質柔軟。經過醫師處方中藥、疏導情緒，並於日常飲食及生活習慣上提供正確指引後，不足2個月，該病人的脫髮問題已大大改善，髮量恢復約七成，欣喜若狂喜。其後，病人亦繼續服用中藥，以固本培元，鞏固療效。

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治療方案

李醫師表示，該患者屬肝鬱脾虛型脫髮，故以疏肝健脾，養血育髪為治療原則。治療方案有以下兩個：

內服中藥：

服用的中藥包括：女貞子、旱蓮草、丹參、生熟地、柴胡等，有疏肝健脾、養血育髪功效。

用桑葉水洗頭：

桑葉性質苦、甘、寒，外用有育髮潤燥，舒緩頭皮過敏的功效，但非所有脫髮人士也適合，要先經中醫師辨症論治。

生髮食療（肝鬱脾虛型）

李醫師指，肝鬱脾虛型的脫髮人士適合飲用以下這款「疏肝生髮湯」。

疏肝生髮湯

主治：肝鬱脾虛，精血不足

材料：桑椹25克、製何首烏15克、茯苓15克、合歡花10克、川芎6克、瘦肉8両

功效：

桑椹：桑椹: 養血滋陰、滋補肝腎

製何首烏：補腎烏髮、養血益肝

茯苓：健脾、利水滲濕

合歡花：疏肝解鬱、安神

川芎：活血行氣

做法：

1. 用水浸泡藥材，然後加入8両瘦肉、適量水。

2. 一併用大火煮沸後，轉用小火煮約1至1.5 小時，最終可加少許食鹽調味。

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記者：黃泳欣