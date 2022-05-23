【心腦血管病】20歲青年突氣促胸痛揭心臟病發血管閉塞　港大研風險評估工具助及早發現

▲ 本港每年約1萬宗急性心臟病個案，港大研發首蹶專為港人而設，用來預測心腦血管疾病風險的模型，有助及早發現。

心腦血管疾病有年輕化趨勢，20歲出頭也會心臟病發！香港大學醫學院內科學系榮譽臨床教授、心臟科專科醫生蕭頌華表示，本港每年急性心臟病個案約有1萬宗，搶救不治最年輕者僅20多歲。曾有一名青年因突然氣促、胸痛求醫才得知患病，需做「通波仔」手術。有見及此，港大研發首個以港人數據為基礎，可深度預測心腦血管疾病的風險模型「P-CARDIAC」，有助醫生評估分數，盡早助病人預防患病，並減低早逝風險。

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20多歲青年突氣促病發「通波仔」

蕭醫生表示，對所遇過的急性心臟病個案也很深刻，患者病發入院時，隨時有生命危險，需做緊急「通波仔手術」或「心臟介入手術」。其中，一名20多歲青年身形標準，因突然氣促，胸口疼痛不適，持續半天，感到辛苦而往急症室求診。蕭醫生憶述，對方當時血壓很低，感到頭暈；做心電圖檢查後，發現他為急性心臟病發，血管被堵塞，故隨即被送去做通血管手術。

每個人心臟有三條主要血管，他三條都被堵塞。其中一條更有瘀血，是引致急性病發的血管。進行約2至3小時手術，才處理好三條血管。開通血管後，發現患者開始感到舒服些。

蕭醫生指，若該名青年不及時做手術，心臟肌肉有機會壞死，尤其被阻塞的血管為「左前降支動脈」，是三條血管中最大的。而且，他會有生命危險，即使捱得過最初的階段，也會演變為「慢性心臟衰竭」。

該患者雖已接受「通波仔手術」，但日後也有繼發性風險，需要二級防禦，以降低復發率，故需終生用藥。蕭醫生事後得知，對方父親曾於40多歲時做「通波仔手術」，故該青年所患的屬於家族遺傳的心臟病。

▲ 香港大學醫學院內科學系榮譽臨床教授、心臟科專科醫生蕭頌華指，若20多歲就患上心臟病，最常見的原因是與家族遺傳的高膽固醇病史有關。（黃泳欣攝）

每年近1萬宗急性心臟病發個案

蕭醫生指，港人最常見的心腦血管疾病分為三大類：

1. 心臟血管疾病，例如：冠心病

2. 腦血管疾病，例如：中風

3. 周邊血管疾病，例如：四肢的血管疾病

他表示，本港每年心腦血管疾病病發率也高。「急性心臟病發」即心臟血管受阻塞，分為兩大類，每年合共近1萬宗，嚴重者有即時死亡風險：

100%閉塞：每年約2500宗

半閉塞：每年約7000幾宗

因為突發性心臟病而搶救不治的個案中，最年輕的僅20多歲。蕭醫生指，此情況不常見，但每年也有一至兩宗。

年輕病發原因

為何這麼年輕就心臟病發？他解釋，最常見的原因主要與家族遺傳的高膽固醇病史有關，這類患者通常很年輕。若非家族遺傳，則有其他明顯原因，例如有濫藥習慣導致血管痙癴（即血管的肌肉抽筋），但這與一般心腦血管疾病不同，個案比例也很少。

在華人群體，估計每400人就有1人出現家族性膽固醇過高的情況，遺傳給下一代的機會為50%。若有第一位家庭成員患心臟病，沒其他病史，且較年輕時已發病，估計其他成員也有患心臟病風險。

蕭醫生建議，下一代宜預早進行家族篩查。若及早知道結果，就可改變飲食及生活習慣，減低發病風險；或是盡早用藥，治療此病。他指出，8歲以上就可考慮做篩查，抽血、驗膽固醇指數，計算分數，以了解是否有家族性膽固醇過高問題。

若膽固醇指數較高但不需服藥的人士，建議改善飲食及運動習慣：

少吃高膽固醇食物，例如紅肉、內臟、海鮮（如蝦、蟹、魷魚、貝殼類）。註：蛋黃可以吃，因為含豐富卵磷脂，對這類人有益。

多做運動，尤其是帶氧運動，有助體內減少製造壞膽固醇。

他續指，若試過以上方法也不達標，則需服用醫生處方的藥物。

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家族性膽固醇過高特徵

如何得知自己屬於家族性膽固醇過高？蕭醫生指，這要驗低密度膽固醇（LDL）指數，視乎數值高低而進一步評估：

8或以上：屬極高水平，代表是家族性遺傳

5-7：視乎其他因素，例如若家人很年輕（如40多歲）就患心臟病，甚至已做「通波仔手術」，自己則患心腦血管疾病風險也會增加。

5以下：要視乎家族病史，例如家人是否也有膽固醇過高問題， 或較年輕已做「通波仔手術」或中風，自己則患心腦血管疾病風險也會增加。

另他補充，若接近臨界點，例如數值為4.8，則視乎身體有沒有出現「筋鍵黃瘤」，四肢有否積聚膽固醇。

手腳若有黃色瘤，代表有膽固醇積聚，常見位置如手肘、手指、腳跟，是較明顯凸起的。若有，九成是家族性遺傳的高膽固醇。

同時，醫生亦會集合不同風險因素，評估一個人未來10年出現心腦血管疾病的機率。

20至30%以上：屬於高風險，要進取處理，控制好血糖、血壓、膽固醇等水平。

5%以下：一般不建議用藥，而是建議建立健康飲食、生活習慣，多做運動改善。

為港人而設的風險評估工具

蕭醫生指，現時本港為病人評估患心腦血管病風險的模型，用的是外國人病歷數據，套用華人身上會較常出現偏差，有可能低估或高估患病風險。香港大學護理學院及公共衛生學院助理教授徐詩鈴博士亦表示，現行的風險評估工具非在香港研發，採用的主要是白人的數據，其生活飲食習慣、身高體重、基因反應等均與港人不同，故應用起來不準確。

有鑑於此，香港大學與創新及科技局合作，收集逾30萬位香港人的數據，開發首個深度預測心腦血管疾病風險模型——「華人個人化心腦血管疾病風險評估分數」（Personalized Cardiovascular Disease risk Assessment for Chinese，簡稱P-CARDIAC），冀及早識別港人患心血管病的風險並介入治療，目標是減少本港因心血管疾病而導致早逝風險25%，風評估的精準度近90%。

香港大學護理學院及公共衛生學院助理教授徐詩鈴博士表示，P-CARDIAC所收集的是2014至2019年間、本港18歲以上病人的數據。數據來自醫管局港島西聯網有及沒有患心血管疾病的病人，當中包括的參數如下：

▲ （圖片由受訪者提供）

影響患病風險的重要因素

徐博士表示，P-CARDIAC內有逾100個不同的風險因素，用家輸入約20個因素，模型就會自行估算，預測未來10年患病機率。固然，輸入的資料愈多，預測準確率愈高。根據香港人群數據，預測心腦血管疾病患病風險時，以下因素影響程度最大，包括：

性別、年齡、入院次數（每年）、壞膽固醇指數、酵素、（嗜中性白血球、天冬氨酸氨基轉移酶、麩丙轉胺酶）



病史：心肌梗塞、心絞痛、高血壓、糖尿病家族史、心房顫動、曾否做「通波仔」手術（冠狀動脈介入治療術）、是否正服用他汀類藥物（最常用的降血脂藥物，有正面影響，可減低風險）

舉例而言，一名47歲男子曾有心肌梗塞、高血壓問題，服用抗血壓藥及降膽固醇的他汀類藥物等。若沒接受任何治療，估計他於2年多後較大機會患上心腦血管疾病；若接受治療，服用藥物，預測沒有患心腦血管疾的年日可延續約11年。她補充，若本身病人正服用降血壓、血脂、血糖這類藥物，例如他汀類藥物，繼續服用，可減低患心腦血管疾病風險。

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徐博士指，目前P-CARDIAC暫未用於本港病人身上，但計劃日後讓化驗所、診所或醫院使用，在病人做身體檢查、取報告或求診前，醫生先輸入風險因素為他們評估。得知患病風險後，醫生與病人可商量如何治療、調整生活飲食習慣，例如藥物種類及劑量、體重減多少、壞膽固醇指數要降多少等，以盡早預防或治療，改善身體狀況。

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記者：黃泳欣