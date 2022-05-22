【台式飲品】台灣一芳茶飲卡路里大檢閲 鮮奶系列最高卡飲一杯近吃3碗飯
13:18 2022/05/22
不少港人熱愛台式手搖飲品，只要外出經過就想買一杯。然而不少茶飲的卡路里含量頗高，飲1杯隨時要跑1小時才能消耗。「臺北市食材登錄平台」歸納人氣茶飲店「一芳」各類茶飲的卡路里，按照最新數據，當中部分茶飲更相等於吃下近3碗白飯。
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根據平台資料，港人喜愛的鮮奶系列是各款式均高卡的茶飲，例如1杯大杯的粉圓鮮奶茶有521卡路里，以一碗白飯約有200卡路里計算，相等於吃下近兩碗半白飯。而一些被認爲是輕盈之選的果茶類，部分款式卡路里也直趨400大卡。
邪惡之選前5位
- 粉圓鮮奶茶
- 大甲芋頭鮮奶綠
- 大甲芋頭鮮奶
- 古釀冬瓜紅茶/綠茶/烏龍
- 金鑽鳳梨綠
另外，清茶及古早茶系列則是較輕盈的選擇：
輕盈之選前5位
- 古熬仙草茶
- 芳韻紅茶
- 包種綠茶
- 松柏青茶
- 凍頂烏龍
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台式飲品藏高糖高卡陷阱
澳洲註冊營養師劉惠汶（Vivien）曾接受TOPick訪問時表示，手搖飲品所使用的奶，一般都是全脂的奶類製品，飽和脂肪較多。若大量飲用的話，飽和脂肪攝取量亦都會高：
長期攝取過多飽和脂肪，有機會影響膽固醇健康或會過造成體重上升。
另外，台式飲品亦含大量糖分，註冊營養師楊盈希（Hayley）表示，攝取過多糖份有機會令身體過重及肥胖，增加患慢性疾病的風險，例如心血管疾病。此外，亦容易引發暗瘡及加速皮膚老化，減少彈性。
她建議，一星期飲少於兩次高糖飲品，例如珍珠奶茶等手搖飲品。如需飲這類飲品，可盡量減少飲品糖分，飲少糖或微糖，甚至走糖。
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責任編輯：羅嘉欣