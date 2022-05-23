【小學插班】直資保良局陳守仁小學　6月1日至20日招小二至小五插班生

▲ 陳守仁小學即將接受插班生申請。（經濟日報資料圖片）

直資保良局陳守仁小學被譽為平民國際學校，有一成是外籍學生，令華裔孩子同時接觸多元語境，而且全年學費不足2萬元，故每年都吸引不少家長報讀。學校將於6月1日至6月20日招收插班生，有意為子女轉校的家長，可以留意詳情。

位於油麻地的陳守仁小學在1999年創校，採用英文為教學語言，但設有第三語言課程，學生小一入學前須在日語、西班牙語及法語中選其一，學習6年。學校亦設有日文、法文、英文和中文室，當學生入到語言室，便需要講該種語言。

該校每年逾一半學生考入直資中學，也有不少學生獲派主流官津名校。學校每年都有數千人爭奪小一學額，競爭非常激烈。不過，即使小一時未能獲得取錄，現時學校即將招收2022至23學年的小二至小五插班生，心儀該校的家長可以密切留意。

7月舉行插班試

根據學校網頁資料，陳守仁小學2021至22學年學費為$19,800，分10期繳付。學校將於6月1日至6月20日接受網上申請，7月將舉行筆試及面試，筆試包括中文、英文及數學（英文）。

家長須在網上系統直接填寫申請表，並上載以下資料：

1) 申請人出生證明文件（如非本地出生，須附上獲准在港居留的有效身份證明文件副本）

2) 申請人的近照（最近6個月拍攝的證件相）

3) 所有 2019-2020 、2020-2021 及 2021-2022 學年的小學成績表或學習進度報告(如有) [每份成績表或學習進度報告分開上載]

4) 其他文件：例如證書或獎狀。請勿上載多於十頁。[所有文件存於一個檔案]

由於學位空缺有限，只有部分合資格的申請人會獲邀參加筆試和面試。如未接獲入學試通知者，則視作落選論。如申請人獲邀參加入學試，家長須在筆試當日支付$50申請費。

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責任編輯：林愛娜