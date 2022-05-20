【懷孕辛酸】求子5年歷盡打針食藥流產之苦　42歲台女星最後一試終如願懷孕30周

▲ 42歲台灣女藝人趙小僑求子5年，終如願懷孕。

不少夫妻都希望成為父母，但求子之路並非人人順利。42歲的台灣女藝人趙小僑婚後5年，一直渴望做媽媽，曾試過人工受孕、試管嬰兒等方法，一度成功懷孕卻不幸流產。去年趙小僑決定最後一次嘗試試管嬰兒，她日前宣布好消息，目前已懷孕30周，也不忘勉勵在求子路上努力的同路人。

綜合台灣傳媒報道，趙小僑與54歲的丈夫劉亮佐於2017年結婚，夫妻相差12歲，更被笑稱為「美女與野獸」。趙小僑將現年19歲的繼子劉子銓視如己出，但仍希望生孩子。歷經重重波折後，本周三（18日）她在社交平台發帖文開心宣布，「我懷孕了，現在肚子裡的寶寶已經30周」。

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勉勵求子路上努力的同路人

趙小僑表示醫生確認BB狀況健康穩定，而她之前懷孕失敗因較複雜的免疫問題。不過，由於曾經歷懷孕16周流產的傷痛，她坦言「到『典典寶寶』健康出生之前我還是沒辦法放心」。她以「典典寶寶」這個小名來感謝這一路上的恩典，還有家人親友的照顧、粉絲的祝福與打氣。

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這次懷孕她更小心翼翼，每天都遵照醫生的指示打針吃藥，在疫情期間也盡可能待在家裡不出門。她寫道︰

無論過程多麼艱辛、心情多麼沮喪……再10個星期左右就是預產期。

她請大家一起為她祈求BB平安健康，生產順利，同時也希望這次求子成功的經驗，給同樣在求子路上努力的媽媽們更大的勇氣和鼓勵。

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為懷孕打數百針日吃25粒藥

趙小僑過去嘗試不孕症治療，看過西醫、中醫調理。其後她更嘗試試管嬰兒方法，自己打排卵針，在子宮扎了數百針，並一日吃25粒藥，最終取出50多顆卵子，但都無法成功懷孕。她好不容易於去年2月宣布成功懷孕，卻在懷孕16周時，胎兒突然無心跳，經歷引產的陣痛及出血。

丈夫和繼子都不忍心看她打那麼多針和吃藥，都勸她放棄生育。不過，趙小僑想再嘗試試管嬰兒，劉亮佐心痛妻子，跟她約定這是最後一次。趙小僑成功懷孕，劉亮佐表示「小僑真的太辛苦了，你實在是一位超級偉大的媽媽」。

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責任編輯︰王明芳