【若善健談】誰能明白我(三)  

前次覆診時，姜太言談間透露有飲酒的習慣。既然今天她放下防備，我自然問得深入點。細問之下，與其說她喜歡飲酒，倒不如說她酗酒。當姜太發現安眠藥漸漸失去助眠之效，她就轉投酒精的懷抱。她說酒精會讓她不期然地產生睡意，每次酒精下肚，都能淺睡兩、三小時，慢慢培養出依賴酒精的習慣，姜太的兒子，正見證著她的酒量的「成長」。兒子跟我說:「媽媽由最初的一、兩杯，到現時的一、兩瓶，由酒精濃度最低的啤酒，到現時紅酒、白酒、烈酒，無酒不歡。我由7歲左右看著她每天喝，我現在也快將大學畢業了，她的酒，只有飲得越來越兇，從沒減量過。而且，飲酒完全不設時限，任何時候都可以拿起酒杯，獨自暢飲一番。」



姜太長久以來的失眠及酗酒，源於孩時開始的低落情緒，其原生家庭正是始作俑者，爸爸的行為，為其帶來無可避免的身體及心靈傷害，媽媽愛理不理的態度，更在傷口灑上一把鹽。姜太的傷口，從未有得到過療癒，帶著不安與焦慮成長的她，也讓自己的婚姻變得不幸，以為服從就是維繫婚姻的最佳方法，即使雙方出現矛盾，仍置之不理，導致關係直走下坡，加上丈夫選擇以冷淡、輕視和疏遠來對待姜太，對她造成無形的精神虐待，讓冷暴力繼續殘忍地在姜太身上肆無忌憚地橫行，讓她的內心完全破碎，陷入到徹底的絕望和孤獨中。當姜太感到低落之時，就以酒精麻醉自己。每當想起被強暴的景象及丈夫的不忠時，她就會大口大口把酒灌進肚裏，以酒精麻痺神經、同時也麻醉傷口。



當前急需處理的，是姜太瀕臨崩潰的情緒，我為她注射鎮定情緒的藥物，好等她先休息一會，待她稍為清醒，再進行心理輔導及藥物調較。往後的日子，可能因為姜太對我建立了信任，她準時覆診，也聽從我的建議，以藥物配合戒酒。雖間中或會因飲酒而忘記服藥，但情況尚算穩定。再下一步，是解決她與丈夫之間矛盾，盡力幫助姜太走出冷暴力的漩渦。



撰文: 麥棨諾醫生

精神科專科