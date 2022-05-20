【嬰兒飲食】嫲嫲狂灌孫仔飲甘草水　BB半夜脹氣狂喊嚴重或可致「水中毒」

▲ 嫲嫲狂灌孫飲甘草水，令 BB半夜脹氣狂喊不適。

不少長老都會幫手湊小朋友，可是有時會幫倒忙。有台灣媽媽找了奶奶幫手做陪月，但很後悔，因為她一直給甘草水孫仔飲，說排毒皮膚才漂亮。事主已告訴奶奶這樣會造成小孩腎的負擔，而且影響飲奶，長輩不聽，更偷偷狂灌BB喝甘草水餵水，結果BB夜脹氣狂喊不適。

有名台灣媽媽向facebook群組「靠北婆婆2.0」投稿，坐月時找奶奶做陪月，但很後悔，大嘆「奶奶帶小孩真的讓我捏了一把冷汗」。

奶奶做陪月狂灌BB飲水

事主修讀幼兒保育科，對照顧嬰幼兒有一定的認識，跟奶奶溝通照顧孩子時，可是奶奶總是不聽，依自己舊有一套湊仔經。譬如在小朋友要不要喝水上，有很大分歧。事主知道6個月前的嬰幼兒不需要額外一直喝水，最主要還是以奶為主，可是奶奶反行其道。

我婆婆呢，一直要用甘草水給小孩喝，說會排毒，小孩皮膚才會漂亮。我真是無言到一個極致……

事主已說甘草水會照成小孩腎的負擔，BB現在不需要一直喝水，不然喝奶會亂掉，解釋也沒用，奶奶依然故我。

還是偷偷在背後灌小孩子喝甘草水，一哭就餵水，一哭就餵水……我的孩子是水缸嗎？

最新影片︰

BB半夜脹氣哭鬧

一直飲甘草水及水，BB在半夜脹氣不舒服哭鬧一整晚都不睡，喝奶量也變少了。

最後事主出動老公去溝通，幸好老公是神隊友，跟他的母親解說，嘗試要老人家理解BB的處境。

那妳現在灌3000cc的水，然後過30分鐘你在灌3000cc的水，然後你想吃飯可是肚子很撐，妳舒服嗎？會想吃東西嗎？可是你很餓。

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嬰兒狂飲水可致「水中毒」

據台灣食藥署表示，1歲以下嬰兒的腎功能尚未發育完全，若一下子讓嬰兒喝太多白開水，腎臟無法即時排出體內過多的水分，導致血液中鈉離子的濃度降低，引起水中毒，嚴重情況會產生腦水腫現象，影響腦部活動。

一般而言喝純母乳的嬰兒，因為母乳約90%的成分是水，因此喝母乳的嬰兒不需額外喝水。至於配方奶粉亦有標示沖泡比例，一般的比例是水分佔87%，奶粉佔13%。因此不論是透過母乳或是配方奶，只要一日總奶量攝取足夠，嬰兒就可以獲得足夠的水份，所以不需要額外補充開水。

至於6個月至1歲以下開始進食副食品的嬰兒，則可少量喝水，由於果汁、果泥中都含有水分，家長仍可依小孩情況適度補充少量水分。

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責任編輯︰王明芳