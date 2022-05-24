【猴痘病毒】歐家榮形容爆疫情況不尋常　或安排患者到醫院隔離

▲ （陳國峰攝）

本港今（24日）增250宗確診，惟社區出現多個感染群組，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席記者會，交代最新疫情。

全球多國報告猴痘確診病例，歐家榮指當局會密切注視爆發情況，以及世衞、歐洲疾控中心的資料，現時有10個國家爆疫，大部分在歐洲，形容情況不尋常，因以往染疫人士有到中非、西非的旅遊史，但今次的確診者都沒有相關旅遊史。

他呼籲市民要注意衞生，已發信全港醫生如患者出現病徵，如發燒、淋巴核脹大，以及有相關旅遊史等需要向衞生署呈報，有需要會安排患者到醫院隔離，並取樣化驗，強調當局有能力應付該疫情。

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記者：陳麗娜