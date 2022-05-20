【不雅影片】女校男教師上堂睇色情影片　教聯會：嚴重違反操守理應釘牌

▲ 教聯會認為，倘事件屬實教育局應取消涉事男教師的教師資格。（資料圖片）

有女校爆出男教師在中一課堂上公然「睇4P AV」（色情影片），事件引起大眾嘩然。教聯會今日（20日）表示，對於上述事件感到震驚，認為有關行為嚴重違反教師專業操守，極度損害教師形象，理應受到譴責及懲處，絕不能姑息縱容。

該會促請教育局務必嚴肅跟進及徹查，倘事件屬實理應取消其教師資格，以免害群之馬繼續任教，對學生造成不良影響，挽回對教師專業的損害。

近日有消息流傳涉事男教師在中一班別默書期間觀看色情影片，錯手分享影片至課室大屏幕，事件引起大眾嘩然，據知涉事男教師事後已主動請辭，教育局昨（19日）表示會緊密跟進，並已要求學校交報告，及蒐集相關資料，採取適當行動。

【不雅影片】女校男教師睇AV錯手分享至課室大屏幕 學校呈報教育局涉事教師已請辭（詳情即看：【下一頁】）

【不雅影片】女校男教師被揭上堂睇AV後辭職 教育局：緊密跟進及促學校交報告（詳情即看：【下一頁】）

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責任編輯：馮琪雅